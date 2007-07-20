Раздел: Технологии
MIUI 10 начнет приходить на старые модели Xiaomi
Смартфоны старого образца получат все преимущества MIUI 10.
24 июля компания Xiaomi начинает раздачу прошивки MIUI 10 на некоторые из старых моделей смартфонов. В перечне устройства, которые уже три года на рынке.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
То есть все эти смартфоны старого образца получат все преимущества MIUI 10. В целом ее можно будет установить на более чем 30 смартфонах с разных ценовых категорий.
Прошивка MIUI 10 предусматривает повышение скорости работы смартфонов Xiaomi, а также их автономности. Кроме того, появился новый интерфейс, стилизован он под операционную систему Android P от компании Google.
Читайте также: Смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представлены официально
MIUI 10: перечень устройств
Xiaomi Mi 4
Xiaomi Redmi Note 3
Xiaomi Redmi 3S
Xiaomi Redmi 3X
Xiaomi Redmi Pro
Xiaomi Redmi Note 4
Xiaomi Redmi Note 4X MTK Edition
Xiaomi Redmi 4
Xiaomi Redmi 4A
24 июля компания Xiaomi начинает раздачу прошивки MIUI 10 на некоторые из старых моделей смартфонов. В перечне устройства, которые уже три года на рынке.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
То есть все эти смартфоны старого образца получат все преимущества MIUI 10. В целом ее можно будет установить на более чем 30 смартфонах с разных ценовых категорий.
Прошивка MIUI 10 предусматривает повышение скорости работы смартфонов Xiaomi, а также их автономности. Кроме того, появился новый интерфейс, стилизован он под операционную систему Android P от компании Google.
Читайте также: Смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite представлены официально
MIUI 10: перечень устройств
Xiaomi Mi 4
Xiaomi Redmi Note 3
Xiaomi Redmi 3S
Xiaomi Redmi 3X
Xiaomi Redmi Pro
Xiaomi Redmi Note 4
Xiaomi Redmi Note 4X MTK Edition
Xiaomi Redmi 4
Xiaomi Redmi 4A
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