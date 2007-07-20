Раздел: Технологии
Появилась дата анонса Google Pixelbook
Pixelbook второго поколения получит процессор Intel или Qualcomm.
Автор IT-блога Эван Бласс рассказал, что корпорация Google готовит к выпуску портативный компьютер Pixelbook второго поколения. Стоит отметить, что обычно истоки Бласса оказываются достоверными.
Об этом сообщается на официальной странице блогера в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Google анонсировала ноутбук Pixelbook на базе операционной системы Chrome OS еще в октябре прошлого года. Устройство получило 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2400 × 1600 пикселей. Экран можно вращать на 360 градусов для использования компьютера в режиме планшета. Конфигурация может включать процессор Intel Core i5 или i7, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом до 512 ГБ.
Pixelbook второго поколения, как отмечается, получит дисплей с узкими рамками, ширина которых уменьшится по сравнению с оригинальной моделью. Скорее всего, новинка унаследует конструкцию корпуса у прародителя, то есть будет оборудована крышкой, которая вращается на 360 градусов.
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Наблюдатели говорят, что Pixelbook второго поколения, скорее всего, получит процессор Intel или Qualcomm. К сожалению, технические характеристики пока держатся в секрете.
Автор IT-блога Эван Бласс рассказал, что корпорация Google готовит к выпуску портативный компьютер Pixelbook второго поколения. Стоит отметить, что обычно истоки Бласса оказываются достоверными.
Об этом сообщается на официальной странице блогера в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Google анонсировала ноутбук Pixelbook на базе операционной системы Chrome OS еще в октябре прошлого года. Устройство получило 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2400 × 1600 пикселей. Экран можно вращать на 360 градусов для использования компьютера в режиме планшета. Конфигурация может включать процессор Intel Core i5 или i7, до 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом до 512 ГБ.
Pixelbook второго поколения, как отмечается, получит дисплей с узкими рамками, ширина которых уменьшится по сравнению с оригинальной моделью. Скорее всего, новинка унаследует конструкцию корпуса у прародителя, то есть будет оборудована крышкой, которая вращается на 360 градусов.
Читайте также: Объявлена дата анонса смартфона Microsoft Lumia 650
Наблюдатели говорят, что Pixelbook второго поколения, скорее всего, получит процессор Intel или Qualcomm. К сожалению, технические характеристики пока держатся в секрете.
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