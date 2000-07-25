Инсайдеры опубликовали характеристики процессоров Intel Core i9

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Корпорация Intel – наиболее крупный мировой производитель полупроводников, готова начать поставки 21-го нового вида процессоров для ПК и ноутбуков, среди которых есть и сверхмощный Core i7. Тактовая частота данного чипа увеличилась до 3ГГц. До какой именно частоты можно будет поднимать данное значение в чипе, пока не