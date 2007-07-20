Раздел: Технологии
Apple извинилась за проблемы в новых MacBook Pro
Компания выпустила обновление для операционной системы, которое исправляет недочеты в системе охлаждения устройства.
Компания Apple извинилась перед пользователями, которые столкнулись с проблемой перегрева и медленной работы новых MacBook Pro. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Причиной перегрева стали недостатки в программном обеспечении.
"После дополнительного тестирования с рабочими нагрузками мы выяснили, что в системе не хватает цифрового ключа для системы охлаждения, который влияет на систему терморегулирования и может привести к снижению частоты работы процессора при нагрузках на новом MacBook Pro", - сообщили в компании.
Читайте также: Инсайдеры опубликовали характеристики процессоров Intel Core i9
Apple уже выпустила обновления для операционной системы, которое исправляет недочеты в системе охлаждения.
Компания Apple извинилась перед пользователями, которые столкнулись с проблемой перегрева и медленной работы новых MacBook Pro. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Причиной перегрева стали недостатки в программном обеспечении.
"После дополнительного тестирования с рабочими нагрузками мы выяснили, что в системе не хватает цифрового ключа для системы охлаждения, который влияет на систему терморегулирования и может привести к снижению частоты работы процессора при нагрузках на новом MacBook Pro", - сообщили в компании.
Читайте также: Инсайдеры опубликовали характеристики процессоров Intel Core i9
Apple уже выпустила обновления для операционной системы, которое исправляет недочеты в системе охлаждения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
110
0
Также советуем посмотреть
- Боевики на Донбассе ввели новые запреты на выезд
- Главный мышелов британского МИД попался на серьезном «преступлении»
- Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов
- За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
- В "Укрпочте" рассказали, почему украинцам задерживают пенсии
- Пять минут смеха: десятка уморительных анекдотов для позитивного вечера
- Потешные собаки, умеющие испортить любую фотку
- Гройсман отреагировал на закрытие расследования о своем дипломе
- Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
- Забавные дизайнерские изобретения, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Оставьте свой комментарий