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Раздел: Технологии  
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Apple извинилась за проблемы в новых MacBook Pro

Apple извинилась за проблемы в новых MacBook ProКомпания выпустила обновление для операционной системы, которое исправляет недочеты в системе охлаждения устройства.

Компания Apple извинилась перед пользователями, которые столкнулись с проблемой перегрева и медленной работы новых MacBook Pro. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Причиной перегрева стали недостатки в программном обеспечении.

"После дополнительного тестирования с рабочими нагрузками мы выяснили, что в системе не хватает цифрового ключа для системы охлаждения, который влияет на систему терморегулирования и может привести к снижению частоты работы процессора при нагрузках на новом MacBook Pro", - сообщили в компании.

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Apple уже выпустила обновления для операционной системы, которое исправляет недочеты в системе охлаждения.
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 Теги: Apple, MacBook Pro

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Сегодня, 09:40 » Автор: Богдан Процив
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