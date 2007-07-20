Раздел: Технологии
Google Docs использует искусственный интеллект для поиска грамматических ошибок
Тестирование новой функции уже началось.
Сервис Google Docs теперь будет использовать искусственный интеллект, основанный на механизме машинного обучения, для поиска грамматических ошибок.
Тестирование новой функции уже началось, пока она доступна только для английского языка, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Как уверяют разработчики, новый инструмент способен выявить как базовые грамматические ошибки вроде употребления предлогов, так и более крупные проблемы со структурой предложения, включая неправильное использование подчиненных предложений.
По существу, новый инструмент проверки является алгоритмом машинного перевода, который может распознавать ошибки и предлагать исправления по мере ввода. В перспективе искусственный интеллект Google научится выявлять и исправлять более сложные проблемы в тексте, обещают разработчики. Однако, пока непонятно, насколько хорошо новый инструмент будет работать в реальном мире.
"Мы применили высокоэффективный подход к грамматической коррекции, основанный на машинном переводе. Наш подход к грамматике схож с переводом. По сути, мы берем неподходящий английский язык и используем наши технологии, чтобы перевести его на правильный английский", - сказал вице-президент Google по продуктам Дэвид Теккер.
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Интересно, что Google выбирает подход, основанный на переводе, который еще раз показывает ставки компании на искусственный интеллект и то, как она планирует использовать эти методы практически во всех своих продуктах с течением времени.
Сервис Google Docs теперь будет использовать искусственный интеллект, основанный на механизме машинного обучения, для поиска грамматических ошибок.
Тестирование новой функции уже началось, пока она доступна только для английского языка, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Как уверяют разработчики, новый инструмент способен выявить как базовые грамматические ошибки вроде употребления предлогов, так и более крупные проблемы со структурой предложения, включая неправильное использование подчиненных предложений.
По существу, новый инструмент проверки является алгоритмом машинного перевода, который может распознавать ошибки и предлагать исправления по мере ввода. В перспективе искусственный интеллект Google научится выявлять и исправлять более сложные проблемы в тексте, обещают разработчики. Однако, пока непонятно, насколько хорошо новый инструмент будет работать в реальном мире.
"Мы применили высокоэффективный подход к грамматической коррекции, основанный на машинном переводе. Наш подход к грамматике схож с переводом. По сути, мы берем неподходящий английский язык и используем наши технологии, чтобы перевести его на правильный английский", - сказал вице-президент Google по продуктам Дэвид Теккер.
Читайте также: Toshiba представила новые SSD
Интересно, что Google выбирает подход, основанный на переводе, который еще раз показывает ставки компании на искусственный интеллект и то, как она планирует использовать эти методы практически во всех своих продуктах с течением времени.
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