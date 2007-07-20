Раздел: Технологии
Представлен робот Xiaomi Mi Robot Builder
Устройство представляет собой конструктор, имеющий более тысячи запчастей.
В Мадриде на презентации компания Xiaomi представила новый девайс Mi Robot Builder. Он представляет собой конструктор из более, чем тысячи запчастей. Собрать из них можно футуристичную машину, которая управляется с помощью смартфона. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Боевой робот может быть на колесах или гусенице. Он также оснащен аккумулятором и специальным передатчиком, благодаря которому осуществляется управление со смартфона.
Читайте также: Google Docs использует искусственный интеллект для поиска грамматических ошибок
В компании заявляют, что собрать из деталей можно будет динозавра, трансформера, гусеничного робота или же другую.
В Мадриде на презентации компания Xiaomi представила новый девайс Mi Robot Builder. Он представляет собой конструктор из более, чем тысячи запчастей. Собрать из них можно футуристичную машину, которая управляется с помощью смартфона. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Боевой робот может быть на колесах или гусенице. Он также оснащен аккумулятором и специальным передатчиком, благодаря которому осуществляется управление со смартфона.
Читайте также: Google Docs использует искусственный интеллект для поиска грамматических ошибок
В компании заявляют, что собрать из деталей можно будет динозавра, трансформера, гусеничного робота или же другую.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
260
0
Также советуем посмотреть
- Джип в помощь: антилопа нашла оригинальный способ спастись от гепарда
- Ущерб на 24 тысячи долларов: в России кошка устроила погром в Mercedes
- В США малыш родился в ресторане и обеспечил себя бесплатной едой до конца жизни
- В Швеции кот угодил в тюрьму из-за неконтролируемой любви к еде
- Боевики на Донбассе ввели новые запреты на выезд
- Главный мышелов британского МИД попался на серьезном «преступлении»
- Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов
- За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
- В "Укрпочте" рассказали, почему украинцам задерживают пенсии
- Пять минут смеха: десятка уморительных анекдотов для позитивного вечера
- Потешные собаки, умеющие испортить любую фотку
- Гройсман отреагировал на закрытие расследования о своем дипломе
- Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
- Забавные дизайнерские изобретения, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
Оставьте свой комментарий