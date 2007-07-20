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Раздел: Технологии  
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Представлен робот Xiaomi Mi Robot Builder

Представлен робот Xiaomi Mi Robot BuilderУстройство представляет собой конструктор, имеющий более тысячи запчастей.

В Мадриде на презентации компания Xiaomi представила новый девайс Mi Robot Builder. Он представляет собой конструктор из более, чем тысячи запчастей. Собрать из них можно футуристичную машину, которая управляется с помощью смартфона. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Боевой робот может быть на колесах или гусенице. Он также оснащен аккумулятором и специальным передатчиком, благодаря которому осуществляется управление со смартфона.

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В компании заявляют, что собрать из деталей можно будет динозавра, трансформера, гусеничного робота или же другую.
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 Теги: Xiaomi, робот

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Сегодня, 13:10 » Автор: Богдан Процив
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