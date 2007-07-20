Раздел: Технологии
Названа самая дорогая теневая киберуслуга
Широко распространены криптомайнеры.
Создание вредоносного программного обеспечения (ВПО) для банкоматов является самой дорогой хакерской услугой в теневом интернете, при этом спрос на такие программы превышает предложение в три раза, следует из исследования компании Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
"Исследование показало, что спрос на услуги по созданию ВПО на сегодняшний день превышает предложение в три раза, а по его распространению ― в два раза. Такое положение дел позволяет говорить о востребованности среди киберпреступников новых инструментов, которые становятся все доступнее благодаря партнерским программам, сервисам по аренде ВПО и моделям распространения "как услуга", — говорится в исследовании.
Оценив минимальную и среднюю стоимость различных инструментов и услуг, которые продаются на площадках теневого сегмента интернета, специалисты пришли к выводу, что наиболее дорогим киберпродуктом оказалось ВПО для проведения логических атак на банкоматы. Цены на готовое ВПО этого класса начинаются от 1,5 тысячи долларов.
По данным компании, основным спросом на рынке преступных киберуслуг закономерно пользуются услуги, связанные с разработкой и распространением ВПО (55%). Также широко распространены криптомайнеры (20%), хакерские утилиты (19%), ВПО для создания ботнетов (14%), троянские программы для удаленного доступа и трояны-вымогатели (доля каждого ― 12%).
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Как сообщают эксперты, большая часть запросов на взлом в "даркнете" (теневой интернет — ред.) имеет отношение к поиску уязвимостей на сайтах (36%) и получению паролей от электронной почты (32%). Среди предлагаемых услуг лидируют взлом учетных записей социальных сетей (33%) и электронной почты (33%). Аналитики Positive Technologies связывают такие результаты с желанием людей получить доступ к переписке других.
Создание вредоносного программного обеспечения (ВПО) для банкоматов является самой дорогой хакерской услугой в теневом интернете, при этом спрос на такие программы превышает предложение в три раза, следует из исследования компании Positive Technologies (специализируется в области информбезопасности).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
"Исследование показало, что спрос на услуги по созданию ВПО на сегодняшний день превышает предложение в три раза, а по его распространению ― в два раза. Такое положение дел позволяет говорить о востребованности среди киберпреступников новых инструментов, которые становятся все доступнее благодаря партнерским программам, сервисам по аренде ВПО и моделям распространения "как услуга", — говорится в исследовании.
Оценив минимальную и среднюю стоимость различных инструментов и услуг, которые продаются на площадках теневого сегмента интернета, специалисты пришли к выводу, что наиболее дорогим киберпродуктом оказалось ВПО для проведения логических атак на банкоматы. Цены на готовое ВПО этого класса начинаются от 1,5 тысячи долларов.
По данным компании, основным спросом на рынке преступных киберуслуг закономерно пользуются услуги, связанные с разработкой и распространением ВПО (55%). Также широко распространены криптомайнеры (20%), хакерские утилиты (19%), ВПО для создания ботнетов (14%), троянские программы для удаленного доступа и трояны-вымогатели (доля каждого ― 12%).
Читайте также: Названа самая красивая девушка в мире. Фото
Как сообщают эксперты, большая часть запросов на взлом в "даркнете" (теневой интернет — ред.) имеет отношение к поиску уязвимостей на сайтах (36%) и получению паролей от электронной почты (32%). Среди предлагаемых услуг лидируют взлом учетных записей социальных сетей (33%) и электронной почты (33%). Аналитики Positive Technologies связывают такие результаты с желанием людей получить доступ к переписке других.
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