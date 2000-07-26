Раздел: Технологии
Apple iPhone X резко подорожал
На вторичном рынке использованные iPhone X продаются по рекордно высоким ценам
Аналитическая компания B-Stock провела исследование вторичного рынка смартфонов, и пришла к выводу, что на iPhone X выставляют самые высокие цены при перепродаже, чем на любой другой телефон, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Средняя цена iPhone X при перепродаже составляет только 85% от нового устройства — это намного дороже, по сравнению с предыдущими поколениями iPhone, б/у модели которых оцениваются в лишь в 65%.
Главной причиной непомерно высоких цен является повышенный спрос на iPhone X. Покупатели лучше предпочтут купить подержанный смартфон за меньшие деньги, но не будут рассматривать альтернативы.
Помимо новых устройств, даже старые компьютеры и смартфоны можно продать по выгодной цене. Такая политика свойственна многим продуктам Apple: они качественные, живучие и продолжительное время поддерживаются Apple.
Читайте также: В Китае резко подскочили продажи Apple
Подержанный iPhone X является отличным примером ликвидности техники Apple. На вторичном рынке iPhone X продается в районе 22-24 тыс. гривен. Более того, с последними событиями с ростом курса доллара, топовый смартфон Apple в Украине будет лишь дорожать.
Аналитическая компания B-Stock провела исследование вторичного рынка смартфонов, и пришла к выводу, что на iPhone X выставляют самые высокие цены при перепродаже, чем на любой другой телефон, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Средняя цена iPhone X при перепродаже составляет только 85% от нового устройства — это намного дороже, по сравнению с предыдущими поколениями iPhone, б/у модели которых оцениваются в лишь в 65%.
Главной причиной непомерно высоких цен является повышенный спрос на iPhone X. Покупатели лучше предпочтут купить подержанный смартфон за меньшие деньги, но не будут рассматривать альтернативы.
Помимо новых устройств, даже старые компьютеры и смартфоны можно продать по выгодной цене. Такая политика свойственна многим продуктам Apple: они качественные, живучие и продолжительное время поддерживаются Apple.
Читайте также: В Китае резко подскочили продажи Apple
Подержанный iPhone X является отличным примером ликвидности техники Apple. На вторичном рынке iPhone X продается в районе 22-24 тыс. гривен. Более того, с последними событиями с ростом курса доллара, топовый смартфон Apple в Украине будет лишь дорожать.
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