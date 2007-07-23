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Раздел: Технологии  
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Создан самый маленький дом в мире

Создан самый маленький дом в миреТуда могла бы забраться самая маленькая из амеб.

Группа исследователей построила этот крошечный домик из чрезвычайно маленьких кремниевых мембран. Эти мембраны вырезали, обработали и собрали с помощью электронного микроскопа. В результате получилось строение, чья высота не превышает одной сотой доли миллиметра, или 15 микрометров, если быть точным. Туда могла бы забраться самая маленькая из амеб, чей диаметр пара микрометров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ПОПУЛЯРНАЯ МЕХАНИКА .

Вирусы, с другой стороны, могут похвастаться размерами в две сотых микрометра, так что для них такие апартаменты стали бы роскошным дворцом.

Конечно, такой дом никогда не обретет жильца, но технология его постройки может быть использована с более практическими целями. Исследователи предполагают, что она может быть направлена на создание крохотных электронных компонентов, вроде наноантенн или сенсоров для человеческого тела.

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Человечеству еще далеко до создания наномашин, но этот крохотный домик доказывает, что такая технология уже не за горами. Возможно, уже через пару десятков лет мы будем создавать нано— и микромашины сотнями. И все благодаря трудолюбивым электронным микроскопам.
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 Теги: дом, размер

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Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
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