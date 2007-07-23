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Раздел: Технологии  
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Google представил ключ для идентификации пользователя

Google представил ключ для идентификации пользователяЭтот ключ скоро появится в продаже.

На конференции Google Cloud Next поисковый гигант представил Titan Security Key - физический ключ, который служит для идентификации пользователя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bin.ua.

Представлено две модификации ключа: с USB и Bluetooth, заряда аккумулятора для работы хватает на полгода. Каждый ключ будет стоить примерно $20-25. В дальнейшем Google надеется снизить цену до $10. Правда, перед этим нужно изучить спрос и понять, хотят ли пользователи носить с собой еще один ключ.

Такой девайс должен значительно повысить безопасность вашего аккаунта: если хакеры могут получить электронный пароль, то без физического ключа залогиниться не смогут.

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Titan Security Key появится в продаже в течение нескольких месяцев.
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 Теги: Google, ключ, идентификация

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Сегодня, 19:33 » Автор: Едгар Букмирза
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