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Раздел: Технологии  
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Samsung показала новый дисплей будущего

Samsung показала новый дисплей будущегоДисплей спокойно выдержал все тесты.

Samsung объявила об успешном тестировании нового небьющегося дисплея. В компании утверждают, что он появится не только в смартфонах, но и в других устройствах. В заявлении говорится, что вместо стекла, которое обычно используют при производстве дисплеев, инженеры Samsung поставили «укрепленное пластиковое покрытие».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Генеральный менеджер коммуникационной службы Хойунг Ким объяснил: «Укрепленное пластиковое покрытие идеально подходит для портативных электронных устройств не только потому, что оно не разбивается, но и из-за его особенных свойств: легкости, прозрачности и твердости, что делает его похожим на настоящее стекло».

Испытания дисплея проводила компания Underwriters Laboratories. По ее информации, изобретение прошло проверку по военным стандартам, установленным Министерством обороны США.

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Дисплей не пострадал при падении с высот: 1,2 метра и 1,8 метра, а также при повышении температуры до 71 градуса Цельсия и понижения до минус 32 градусов Цельсия.

В Samsung планируют использовать новый дисплей в будущих смартфонах, портативных игровых консолях, военных устройствах и в автомобильных компьютерах.
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 Теги: Samsung, дисплей, телефон

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Сегодня, 20:49 » Автор: Едгар Букмирза
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