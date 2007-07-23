» » Samsung может отказаться от смартфонов Galaxy J
Раздел: Технологии  
0

Samsung может отказаться от смартфонов Galaxy J

Samsung может отказаться от смартфонов Galaxy JСмартфоны Galaxy J представлены на всех рынках.

Компания Samsung может отказаться от одной из самых популярных линеек своих смартфонов – Galaxy J. Устройства из этой серии относятся к бюджетному и среднему сегментам рынка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Также смартфоны Galaxy J представлены на всех рынках. И по слухам, Samsung может отказаться от этой линейки. Вместо нее на рынке появятся смартфоны Galaxy R и Galaxy P.

Так, к линейке Galaxy P будут принадлежать устройства бюджетного сегмента, а Galaxy R – до среднего класса.

Читайте также: Samsung рассматривает возможность объединения флагманских смартфонов


По словам источника, Samsung откажется также от Galaxy C и Galaxy On. Правда, это может касаться только какого-то конкретного рынка.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Samsung, Galaxy J, смартфон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:55 » Автор: Едгар Букмирза
     244
     0

Похожие новости по теме

Samsung рассматривает возможность объединения флагманских смартфонов Samsung рассматривает возможность объединения флагманских смартфонов

Samsung может представить не две, а три модификации устройства.

В Сети «засветились» рендеры Samsung Galaxy S9 В Сети «засветились» рендеры Samsung Galaxy S9

В Интернете засветились рендеры смартфонов будущей линейки Samsung Galaxy S9

Samsung принудительно остановит работу всех Galaxy Note 7 в США Samsung принудительно остановит работу всех Galaxy Note 7 в США

Компания Samsung принудительно остановит работу всех смартфонов Galaxy Note 7 в США.

Анонсированы смартфоны Samsung Galaxy J7 (2016) и Galaxy J5 (2016) Анонсированы смартфоны Samsung Galaxy J7 (2016) и Galaxy J5 (2016)

Характеристики новинок весьма продвинутые.

Тонкие смартфоны Samsung Galaxy A5 и Galaxy A3 представлены официально Тонкие смартфоны Samsung Galaxy A5 и Galaxy A3 представлены официально

На смартфоны инсталлирована операционная система Android 4.4 KitKat.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх