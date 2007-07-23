Раздел: Технологии
Samsung может отказаться от смартфонов Galaxy J
Смартфоны Galaxy J представлены на всех рынках.
Компания Samsung может отказаться от одной из самых популярных линеек своих смартфонов – Galaxy J. Устройства из этой серии относятся к бюджетному и среднему сегментам рынка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Также смартфоны Galaxy J представлены на всех рынках. И по слухам, Samsung может отказаться от этой линейки. Вместо нее на рынке появятся смартфоны Galaxy R и Galaxy P.
Так, к линейке Galaxy P будут принадлежать устройства бюджетного сегмента, а Galaxy R – до среднего класса.
Читайте также: Samsung рассматривает возможность объединения флагманских смартфонов
По словам источника, Samsung откажется также от Galaxy C и Galaxy On. Правда, это может касаться только какого-то конкретного рынка.
Компания Samsung может отказаться от одной из самых популярных линеек своих смартфонов – Galaxy J. Устройства из этой серии относятся к бюджетному и среднему сегментам рынка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Также смартфоны Galaxy J представлены на всех рынках. И по слухам, Samsung может отказаться от этой линейки. Вместо нее на рынке появятся смартфоны Galaxy R и Galaxy P.
Так, к линейке Galaxy P будут принадлежать устройства бюджетного сегмента, а Galaxy R – до среднего класса.
Читайте также: Samsung рассматривает возможность объединения флагманских смартфонов
По словам источника, Samsung откажется также от Galaxy C и Galaxy On. Правда, это может касаться только какого-то конкретного рынка.
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