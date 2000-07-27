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Раздел: Технологии  
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Пользователи Huawei столкнулись с неожиданной проблемой

Пользователи Huawei столкнулись с неожиданной проблемойВидеоплеер VLC оказался заблокированным для установки на некоторых смартфонах Huawei

Несколько моделей смартфонов Huawei оказались в черном списке разработчиков популярного бесплатного видеоплеера VLC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Владельцы флагманов Huawei отмечают, что не могут получить доступ к этому приложению в магазине Google Play.

Причиной блокировки стала проблема с видеоплеером на топовых смартфонах Huawei. Настройки энергосбережения EMUI "убивали" фоновый процесс VLC во время прослушивания музыки, от чего слушать любимые треки становилось невозможно при выключенном экране.

Пользователи решили, что проблема в "глючном" приложении, и начали писать гневные комментарии разработчикам и занижать оценки в Google Play.

Попытки разработчиков договориться Huawei о внесении VLC в белый список оболочки EMUI провалились. Поэтому команда VLC была вынуждена заблокировать доступ своего приложения для ряда смартфонов Huawei.

Желающие могут обойти ограничение, загрузив вручную apk-файл на сайте проекта.

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Стоит отметить, что подобная проблема встречается и на смартфонах других производителей. К примеру, на OnePlus 6 оболочка OxygenOS активно выгружает из фоновых процессов навигационную программу Strava.
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 Теги: Huawei, Google Play

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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