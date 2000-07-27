Раздел: Технологии
Пользователи Huawei столкнулись с неожиданной проблемой
Видеоплеер VLC оказался заблокированным для установки на некоторых смартфонах Huawei
Несколько моделей смартфонов Huawei оказались в черном списке разработчиков популярного бесплатного видеоплеера VLC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Владельцы флагманов Huawei отмечают, что не могут получить доступ к этому приложению в магазине Google Play.
Причиной блокировки стала проблема с видеоплеером на топовых смартфонах Huawei. Настройки энергосбережения EMUI "убивали" фоновый процесс VLC во время прослушивания музыки, от чего слушать любимые треки становилось невозможно при выключенном экране.
Пользователи решили, что проблема в "глючном" приложении, и начали писать гневные комментарии разработчикам и занижать оценки в Google Play.
Попытки разработчиков договориться Huawei о внесении VLC в белый список оболочки EMUI провалились. Поэтому команда VLC была вынуждена заблокировать доступ своего приложения для ряда смартфонов Huawei.
Желающие могут обойти ограничение, загрузив вручную apk-файл на сайте проекта.
Читайте также: Пользователи iPhone 8 столкнулись с неожиданной проблемой
Стоит отметить, что подобная проблема встречается и на смартфонах других производителей. К примеру, на OnePlus 6 оболочка OxygenOS активно выгружает из фоновых процессов навигационную программу Strava.
Несколько моделей смартфонов Huawei оказались в черном списке разработчиков популярного бесплатного видеоплеера VLC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Владельцы флагманов Huawei отмечают, что не могут получить доступ к этому приложению в магазине Google Play.
Причиной блокировки стала проблема с видеоплеером на топовых смартфонах Huawei. Настройки энергосбережения EMUI "убивали" фоновый процесс VLC во время прослушивания музыки, от чего слушать любимые треки становилось невозможно при выключенном экране.
Пользователи решили, что проблема в "глючном" приложении, и начали писать гневные комментарии разработчикам и занижать оценки в Google Play.
Попытки разработчиков договориться Huawei о внесении VLC в белый список оболочки EMUI провалились. Поэтому команда VLC была вынуждена заблокировать доступ своего приложения для ряда смартфонов Huawei.
Желающие могут обойти ограничение, загрузив вручную apk-файл на сайте проекта.
Читайте также: Пользователи iPhone 8 столкнулись с неожиданной проблемой
Стоит отметить, что подобная проблема встречается и на смартфонах других производителей. К примеру, на OnePlus 6 оболочка OxygenOS активно выгружает из фоновых процессов навигационную программу Strava.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
261
0
Также советуем посмотреть
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
- Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
- Уфолог отыскал на Луне «изумрудный город»
- В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов
- Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
- Контрактник ВСУ хотел перейти на сторону «ДНР»
- В ОБСЕ сообщили, куда боевики перебросили 60 танков
- В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
- Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
- «Трехногая» девушка попала на панораму Google
- В Крыму пришли к подросткам, которые сожгли флаг РФ
- Новый хит: кит выпустил струю радуги
- В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке
- 117 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды
- «Щучья погода»: Сеть насмешил улов рыбака после потопа в Киеве
- На Донбассе за сутки ранены двое военных
- На Одесчине молния попала в школу
- "Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
Оставьте свой комментарий