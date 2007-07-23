Раздел: Технологии
На видео показали мощный планшет Samsung Galaxy Tab S4
Ожидается, что представят новинку уже 9 августа этого года.
В Сети появилось видео, в котором показан новый планшет Samsung Galaxy Tab S4 с топовыми характеристиками. Презентация новинки должна состояться 9 августа, вместе с Galaxy Note 9. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Согласно утечкам, планшет получит 10,5-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2560×1600 пикселей. В основу гаджета будет положен процессор Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а встроенной - 64 ГБ.
Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, а фронтальной - 8 Мп. Устройство также поддерживает DeX — док-станции с разъемами HDMI и USB. Благодаря этому планшет может быть использован, как настольный компьютер.
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Емкость батареи Samsung Galaxy Tab S4 составляет 7300 мАч.
В Сети появилось видео, в котором показан новый планшет Samsung Galaxy Tab S4 с топовыми характеристиками. Презентация новинки должна состояться 9 августа, вместе с Galaxy Note 9. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Согласно утечкам, планшет получит 10,5-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2560×1600 пикселей. В основу гаджета будет положен процессор Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а встроенной - 64 ГБ.
Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, а фронтальной - 8 Мп. Устройство также поддерживает DeX — док-станции с разъемами HDMI и USB. Благодаря этому планшет может быть использован, как настольный компьютер.
Читайте также: Вышла новая модификация смартфона Xiaomi Redmi Note 5
Емкость батареи Samsung Galaxy Tab S4 составляет 7300 мАч.
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