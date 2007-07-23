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Раздел: Технологии  
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Intel определилась со сроками выхода 10-нанометровых CPU

Intel определилась со сроками выхода 10-нанометровых CPUIntel обнародовала дату выхода 10-нанометровых процессоров.

В последние годы корпорация Intel прилагает все усилия, чтобы наладить массовое производство процессоров за 10-нанометровыми технологическими нормами. Изначально планировалось, что первые 10-нм настольные CPU выйдут после процессоров Skylake-S, однако вскоре стало известно, что Intel не в силах наладить их выпуск к намеченным срокам, решив дальше проводить оптимизацию 14-нм техпроцесса.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Несколько месяцев назад экс-глава Intel Брайан Кржанич рассказал, что старт массового производства чипов по 10-нанометровому техпроцессу решили перенести со второй половины текущего на 2019 год. Теперь стало известно, что готовые системы на базе подобных CPU появятся на прилавках только к сезону рождественских распродаж. Другими словами, как минимум еще несколько кварталов чипмейкер будет полагаться на 14-нм технологические нормы.

Справедливо отметить, что уже сейчас в ассортименте продукции Intel являются 10-нм процессоры. Например, мобильный чип Core i3-8121U (семейство Cannon Lake-U) можно встретить в ноутбуке Lenovo IdeaPad 330, правда, графическое ядро данного CPU пришлось деактивировать из-за несовершенства нового техпроцесса.

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Тем временем в "красном" лагере активно идет подготовка к переходу на 7-нанометровые нормы. AMD уже начала производить опытные образцы 7-нм серверных процессоров EPYС второго поколения на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Их релиз должен состояться в первой половине следующего года.

Intel определилась со сроками выхода 10-нанометровых CPU
Intel определилась со сроками выхода 10-нанометровых CPU
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 Теги: Intel, процессоры

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Сегодня, 15:47 » Автор: Богдан Процив
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