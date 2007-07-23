Раздел: Технологии
Google запускает главного конкурента WhatsApp
Новый мессенджер называется Android Chat.
В апреле нынешнего года случилось просто невероятное, а именно – компания Google объявила о своем намерении запустить самого настоящего «убийцу» WhatsApp, который сможет обойти его по числу пользователей буквально за несколько лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Можно было бы посчитать, что эта инициатива обречена на провал, потому как ранее данная компания уже выпускала несколько сервисов для общения, все из которых так и не стали популярными, однако «поисковой гигант» пошел на большую хитрость.
Новый мессенджер называется Android Chat. Корпорация Google поняла, что у нее есть шанс сделать свой мессенджер популярнее WhatsApp, аудитория которого превышает 1,5 млрд человек, только за счет своих уже доступных на рынке продуктов.
От официального представителя компании удалось выяснить о том, что приложение Android Messages, которое предназначено для работы с сообщениями SMS, превратят в самый настоящий мессенджер, сменив при этом его название на Android Chat. Фирменный мессенджер станет частью пакета GApps, который устанавливают на свои телефоны Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Huawei и многие другие бренды.
Сервис для общения Android Chat будет активироваться сразу при установке SIM-карты в телефон, благодаря чему пользователи смогут общаться абсолютно бесплатно и без каких-либо сторонних программ.
В рамках нового программного обеспечения удастся обмениваться текстовыми сообщениями, совершать голосовые звонки, звонить по видеосвязи, пересылать файлы, а также выполнять ряд других действий. \Одновременно с этим Google работает над внедрением технологии RCS, которая должна заменить привычные сообщения SMS.
Она лучше тем, что позволяет пересылать любые медиафайлы, а также не содержит никаких ограничений по длине текста. Реализация этого стандарта напрямую зависит от сотовых операторов, потому как для ее поддержки каждый из них должен ее внедрить.
Читайте также: Google запускает новый мессенджер Allo
Впрочем, главная суть Android Chat все равно в том, что он «убьет» WhatsApp, ведь пользователи смогут пользоваться им прямо «из коробки». Как удалось выяснить, запуск данного ПО случится в первой половине ноября нынешнего года, а объявят об этом во время выставки Android Dev, провести которую Google собирается с 7 по 8 числа этого месяца.
В апреле нынешнего года случилось просто невероятное, а именно – компания Google объявила о своем намерении запустить самого настоящего «убийцу» WhatsApp, который сможет обойти его по числу пользователей буквально за несколько лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Можно было бы посчитать, что эта инициатива обречена на провал, потому как ранее данная компания уже выпускала несколько сервисов для общения, все из которых так и не стали популярными, однако «поисковой гигант» пошел на большую хитрость.
Новый мессенджер называется Android Chat. Корпорация Google поняла, что у нее есть шанс сделать свой мессенджер популярнее WhatsApp, аудитория которого превышает 1,5 млрд человек, только за счет своих уже доступных на рынке продуктов.
От официального представителя компании удалось выяснить о том, что приложение Android Messages, которое предназначено для работы с сообщениями SMS, превратят в самый настоящий мессенджер, сменив при этом его название на Android Chat. Фирменный мессенджер станет частью пакета GApps, который устанавливают на свои телефоны Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Huawei и многие другие бренды.
Сервис для общения Android Chat будет активироваться сразу при установке SIM-карты в телефон, благодаря чему пользователи смогут общаться абсолютно бесплатно и без каких-либо сторонних программ.
В рамках нового программного обеспечения удастся обмениваться текстовыми сообщениями, совершать голосовые звонки, звонить по видеосвязи, пересылать файлы, а также выполнять ряд других действий. \Одновременно с этим Google работает над внедрением технологии RCS, которая должна заменить привычные сообщения SMS.
Она лучше тем, что позволяет пересылать любые медиафайлы, а также не содержит никаких ограничений по длине текста. Реализация этого стандарта напрямую зависит от сотовых операторов, потому как для ее поддержки каждый из них должен ее внедрить.
Читайте также: Google запускает новый мессенджер Allo
Впрочем, главная суть Android Chat все равно в том, что он «убьет» WhatsApp, ведь пользователи смогут пользоваться им прямо «из коробки». Как удалось выяснить, запуск данного ПО случится в первой половине ноября нынешнего года, а объявят об этом во время выставки Android Dev, провести которую Google собирается с 7 по 8 числа этого месяца.
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