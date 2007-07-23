Раздел: Технологии
Раскрыты новые подробности про iPad Pro
Планшеты будут оснащены системой Face ID первого поколения.
В последнее время в сети стало слишком много утечек, касаемых новых смартфонов Apple. Про следующее поколение iPad Pro было, увы, мало информации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
iPad ProТеперь источники японского ресурса Macotakara рассказали, что мы можем увидеть в обновлённых планшетах. Во-первых, габариты всех новых моделей:
iPad Pro 10,5
247,5 мм x 178,7 мм x 6 мм по сравнению с текущим поколением — 250,6 мм x 174,1 мм x 6,1 мм
iPad Pro 12,9
280 мм x 215 мм x 6,4 мм по сравнению с текущей версией планшета — 305,7 x 220,6 x 6,9 мм
Во-вторых, в отчете говорится о том, что Apple всё-таки удалит разъём для наушников в новых iPad Pro. А переходника с 3,5 мм на Lightning в комплекте идти не будет.
В-третьих, планшеты будут оснащены системой Face ID первого поколения. А это значит, что разблокировка по лицу будет работать только в вертикальной ориентации.Как-то нелогично слышать такое, учитывая, что многие пользователи используют планшеты в горизонтальном положении.
Читайте также: Apple выпустит бюджетный iPad
И последнее. Smart Connector в новых iPad Pro переедет на нижнюю грань рядом с Lightning, хотя раньше разъём был расположен сбоку. Тем не менее, пока неясно, как в таком случае пользоваться клавиатурой.
В последнее время в сети стало слишком много утечек, касаемых новых смартфонов Apple. Про следующее поколение iPad Pro было, увы, мало информации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
iPad ProТеперь источники японского ресурса Macotakara рассказали, что мы можем увидеть в обновлённых планшетах. Во-первых, габариты всех новых моделей:
iPad Pro 10,5
247,5 мм x 178,7 мм x 6 мм по сравнению с текущим поколением — 250,6 мм x 174,1 мм x 6,1 мм
iPad Pro 12,9
280 мм x 215 мм x 6,4 мм по сравнению с текущей версией планшета — 305,7 x 220,6 x 6,9 мм
Во-вторых, в отчете говорится о том, что Apple всё-таки удалит разъём для наушников в новых iPad Pro. А переходника с 3,5 мм на Lightning в комплекте идти не будет.
В-третьих, планшеты будут оснащены системой Face ID первого поколения. А это значит, что разблокировка по лицу будет работать только в вертикальной ориентации.Как-то нелогично слышать такое, учитывая, что многие пользователи используют планшеты в горизонтальном положении.
Читайте также: Apple выпустит бюджетный iPad
И последнее. Smart Connector в новых iPad Pro переедет на нижнюю грань рядом с Lightning, хотя раньше разъём был расположен сбоку. Тем не менее, пока неясно, как в таком случае пользоваться клавиатурой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
233
0
Также советуем посмотреть
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
Оставьте свой комментарий