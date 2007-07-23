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Раздел: Технологии  
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Раскрыты новые подробности про iPad Pro

Раскрыты новые подробности про iPad ProПланшеты будут оснащены системой Face ID первого поколения.

В последнее время в сети стало слишком много утечек, касаемых новых смартфонов Apple. Про следующее поколение iPad Pro было, увы, мало информации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

iPad ProТеперь источники японского ресурса Macotakara рассказали, что мы можем увидеть в обновлённых планшетах. Во-первых, габариты всех новых моделей:

iPad Pro 10,5

247,5 мм x 178,7 мм x 6 мм по сравнению с текущим поколением — 250,6 мм x 174,1 мм x 6,1 мм

iPad Pro 12,9

280 мм x 215 мм x 6,4 мм по сравнению с текущей версией планшета — 305,7 x 220,6 x 6,9 мм

Во-вторых, в отчете говорится о том, что Apple всё-таки удалит разъём для наушников в новых iPad Pro. А переходника с 3,5 мм на Lightning в комплекте идти не будет.

В-третьих, планшеты будут оснащены системой Face ID первого поколения. А это значит, что разблокировка по лицу будет работать только в вертикальной ориентации.Как-то нелогично слышать такое, учитывая, что многие пользователи используют планшеты в горизонтальном положении.

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И последнее. Smart Connector в новых iPad Pro переедет на нижнюю грань рядом с Lightning, хотя раньше разъём был расположен сбоку. Тем не менее, пока неясно, как в таком случае пользоваться клавиатурой.
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 Теги: iPad Pro, планшет

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Сегодня, 10:53 » Автор: Татьяна Ларина
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