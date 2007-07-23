Раскрыты новые подробности про iPad Pro

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Apple приостанавливает выпуск новых iPad Компания Apple может задержать анонс и выпуск новых планшетов до второй половины 2017 года.

Вслед за смартфонами взрываются планшеты iPad Один из китайских владельцев iPad Air сообщил, что его планшет взорвался.