» » Panasonic презентовала "неубиваемый" планшет
Раздел: Технологии  
0

Panasonic презентовала "неубиваемый" планшет

Panasonic презентовала "неубиваемый" планшетPanasonic Toughbook L1 обойдется в 1500 долларов

Компания Panasonic представила свой новый планшет Toughbook L1, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как обещают производители, устройство имеет повышенную прочность, оно рассчитано на корпоративных пользователей.

Panasonic Toughbook L1 имеет стандарты защиты ML-STD810G и IP65 / IP67, то есть девайс не боится пыли, ударов, падений с полутораметровой высоты и даже погружений под воду на метровую глубину.

Относительно других характеристик, то планшет получил 7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 × 720 точек. Им можно пользоваться даже в перчатках. На передней панели размешена фронтальная камера с разрешением 8 Мп.

Panasonic Toughbook L1 работает на процессоре Snapdragon 210 от Qualcomm. Он получил 2 ГБ оперативки и 16 ГБ флеш-модуля. Встроенную память можно расширить благодаря microSD.

Кроме того, инженеры оборудовали планшет адаптерами беспроводной связи 802.11 a / b / g / n и Bluetooth 4.2, GPS приемником, модулями NFC и LTE, портом Micro-USB и стандартным гнездом для наушников.

Планшет имеет предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Аккумулятор имеет емкость 3200 мАч.

Читайте также: Анонсирован прочный «неубиваемый» планшет

Стоимость новинки – 1500 долларов или 39 тысяч гривен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Panasonic, планшет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:03 » Автор: Татьяна Ларина
     276
     0

Похожие новости по теме

Panasonic выпустила смартфон, который стоит меньше 100 долларов Panasonic выпустила смартфон, который стоит меньше 100 долларов

Смартфон работает на базе 4-ядерного процессора.

Panasonic представила новый бюджетный смартфон Panasonic представила новый бюджетный смартфон

Panasonic P101 уже появился в продаже.

Анонсирован прочный «неубиваемый» планшет Анонсирован прочный «неубиваемый» планшет

Вместе со смартфонами-внедорожниками Cat S31 и S41, компания Caterpillar анонсировала очень прочный планшет Cat T20.

Panasonic обновила гигантский планшет Toughpad 4K Performance Panasonic обновила гигантский планшет Toughpad 4K Performance

Компания Panasonic представила новую модификацию огромного планшета Toughpad 4K Performance: устройство получило обозначение FZ-Y1D.

Выставка CES 2014: новинки от Panasonic - видеокамера, телевизор, планшет и суперфен. Фото Выставка CES 2014: новинки от Panasonic - видеокамера, телевизор, планшет и суперфен. Фото

В рамках пресс-конференции Panasonic представила инновационную видеокамеру и телевизор. Поклонников бренда порадовал и безвредный фен. VIERA Life+ Screen VIERA Life+ Screen — новая технология, которой в скором времени будет оснащаться телевизионная техника Panasonic.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх