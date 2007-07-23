Panasonic презентовала "неубиваемый" планшет

Похожие новости по теме

Вместе со смартфонами-внедорожниками Cat S31 и S41, компания Caterpillar анонсировала очень прочный планшет Cat T20.

В рамках пресс-конференции Panasonic представила инновационную видеокамеру и телевизор. Поклонников бренда порадовал и безвредный фен. VIERA Life+ Screen VIERA Life+ Screen — новая технология, которой в скором времени будет оснащаться телевизионная техника Panasonic.