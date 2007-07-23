Раздел: Технологии
Panasonic презентовала "неубиваемый" планшет
Panasonic Toughbook L1 обойдется в 1500 долларов
Компания Panasonic представила свой новый планшет Toughbook L1, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как обещают производители, устройство имеет повышенную прочность, оно рассчитано на корпоративных пользователей.
Panasonic Toughbook L1 имеет стандарты защиты ML-STD810G и IP65 / IP67, то есть девайс не боится пыли, ударов, падений с полутораметровой высоты и даже погружений под воду на метровую глубину.
Относительно других характеристик, то планшет получил 7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 × 720 точек. Им можно пользоваться даже в перчатках. На передней панели размешена фронтальная камера с разрешением 8 Мп.
Panasonic Toughbook L1 работает на процессоре Snapdragon 210 от Qualcomm. Он получил 2 ГБ оперативки и 16 ГБ флеш-модуля. Встроенную память можно расширить благодаря microSD.
Кроме того, инженеры оборудовали планшет адаптерами беспроводной связи 802.11 a / b / g / n и Bluetooth 4.2, GPS приемником, модулями NFC и LTE, портом Micro-USB и стандартным гнездом для наушников.
Планшет имеет предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Аккумулятор имеет емкость 3200 мАч.
Читайте также: Анонсирован прочный «неубиваемый» планшет
Стоимость новинки – 1500 долларов или 39 тысяч гривен.
Компания Panasonic представила свой новый планшет Toughbook L1, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как обещают производители, устройство имеет повышенную прочность, оно рассчитано на корпоративных пользователей.
Panasonic Toughbook L1 имеет стандарты защиты ML-STD810G и IP65 / IP67, то есть девайс не боится пыли, ударов, падений с полутораметровой высоты и даже погружений под воду на метровую глубину.
Относительно других характеристик, то планшет получил 7-дюймовый дисплей с разрешением 1280 × 720 точек. Им можно пользоваться даже в перчатках. На передней панели размешена фронтальная камера с разрешением 8 Мп.
Panasonic Toughbook L1 работает на процессоре Snapdragon 210 от Qualcomm. Он получил 2 ГБ оперативки и 16 ГБ флеш-модуля. Встроенную память можно расширить благодаря microSD.
Кроме того, инженеры оборудовали планшет адаптерами беспроводной связи 802.11 a / b / g / n и Bluetooth 4.2, GPS приемником, модулями NFC и LTE, портом Micro-USB и стандартным гнездом для наушников.
Планшет имеет предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Аккумулятор имеет емкость 3200 мАч.
Читайте также: Анонсирован прочный «неубиваемый» планшет
Стоимость новинки – 1500 долларов или 39 тысяч гривен.
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