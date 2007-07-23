» » Взорвавшийся смартфон Samsung покалечил ребенка
Раздел: Технологии  
0

Взорвавшийся смартфон Samsung покалечил ребенка

Взорвавшийся смартфон Samsung покалечил ребенкаНесчастный случай с участием этого гаджета произошел в Китае.

Вы, наверное, помните скандал с взрывающимися смартфонами Samsung Galaxy Note 7, разгоревшийся в 2016 году и приведший к полному отзыву модели с рынка. Оказывается, взрываться умеет не только Note 7, но и один из его прародителей — Galaxy Note 4.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CHIP.RU.

Несчастный случай с участием этого гаджета произошел в Китае ещё в марте прошлого года, но о нём стало известно только сейчас, после того, как отец пострадавшего малыша подал иск на компанию в размере $250 000.

Читайте также: Взорвавшийся смартфон убил девушку в Индии

Смартфон взорвался в руке пятилетней девочки, вызвав ожоги второй степени. На данный момент китайский офис Samsung предложил семье пострадавшей только $1500 на лечение ребенка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Samsung, дети, взрыв

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:01 » Автор: Едгар Букмирза
     61
     0

Похожие новости по теме

В Китае взорвался Samsung, покалечив ребенка В Китае взорвался Samsung, покалечив ребенка

Родители девочки подали в суд на Samsung

Новый смартфон от Samsung взорвался во время зарядки Новый смартфон от Samsung взорвался во время зарядки

Житель Китая ошарашен качеством сборки телефона.

Названа дата выхода Samsung Galaxy Note 8 Названа дата выхода Samsung Galaxy Note 8

Samsung покажет смартфон Galaxy Note 8 в конце августа.

В Китае взорвался Samsung Galaxy Note 4: пострадал ребенок В Китае взорвался Samsung Galaxy Note 4: пострадал ребенок

От взрыва смартфона пострадала пятилетняя девочка.

Samsung Galaxy Note 6 может получить 6 ГБ ОЗУ Samsung Galaxy Note 6 может получить 6 ГБ ОЗУ

Samsung может снабдить новый смартфон Galaxy Note 6 максимальным для мобильного гаджета объемом оперативной памяти – 6 ГБ.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх