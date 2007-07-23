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Раздел: Технологии  
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Google затеяла масштабную чистку в Google Play

Google затеяла масштабную чистку в Google PlayGoogle обновила правила публикации ПО. 

Компания Google обновила правила публикации ПО в каталоге Google Play, ужесточив требования к разработчикам и размещаемому ими контенту. В соответствии с принятой политикой удалению из магазина приложений подлежат тысячи программ, не проходящих установленный Google ценз.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ANDROID INSIDER.

Вот приложения, которые исчезнут (или, по крайней мере, должны исчезнуть) из Google Play в ближайшее время:
— Приложения для майнинга криптовалют
—Приложения для торговли бинарными опционами
— Приложения-казино
— Приложения с рекламой казино и азартных игр  — Приложения, содержащие материалы сексуального характера

Интересно, что Google, в отличие от Apple, не объясняет, чем опасны, например, приложения для майнинга. Если в правилах публикации ПО в App Store прямо сказано, что такие программы имеют низкую энергоэффективность, а их использование ведет к снижению времени автономной работы устройств и преждевременному износу компонентов, в Google предпочли ограничиться одним только запретом.

К сожалению, обновленный свод правил никак не регламентирует размещение приложений для хранения криптовалют, оставляя мошенникам огромное пространство для маневра.

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Зато Google со всей ответственностью подошла к вопросу размещения приложений сексуального характера. Согласно положениям правил публикации, если материалы подобного рода будут размещаться в приложениях, прямо или косвенно предназначенных для детей, Google оставляет за собой право навсегда запретить разработчику впредь публиковать какое-либо ПО в Google Play и обратиться в правоохранительные органы.
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 Теги: Google, Google Play, чистка

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Сегодня, 20:18 » Автор: Едгар Букмирза
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