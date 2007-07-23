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Раздел: Технологии  
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LG планирует выпустить смартфон почти вдвое дороже iPhone X

LG планирует выпустить смартфон почти вдвое дороже iPhone XLG будет оснащена двойной основной камерой.

Компания LG планирует выпустить смартфон, который будет стоить 1790 долларов (46 800 гривен). Это будет лимитированная версия V35 Signature Edition.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

К слову, iPhone X на старте продаж стоил тысячу долларов (26 тысяч гривен).

V35 Signature получит топовый процессор от Qualcomm. Также устройство получит 256 ГБ флеш-памяти. По слухам, мартфон будет иметь керамическое покрытие.

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Новинка от LG будет оснащена двойной основной камерой с модулями на 16 Мп и16 Мп с LED вспышка. Фронтальная камера 8 Мп.

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 Теги: LG, смартфон, iPhone X

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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