Раздел: Технологии
LG планирует выпустить смартфон почти вдвое дороже iPhone X
LG будет оснащена двойной основной камерой.
Компания LG планирует выпустить смартфон, который будет стоить 1790 долларов (46 800 гривен). Это будет лимитированная версия V35 Signature Edition.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
К слову, iPhone X на старте продаж стоил тысячу долларов (26 тысяч гривен).
V35 Signature получит топовый процессор от Qualcomm. Также устройство получит 256 ГБ флеш-памяти. По слухам, мартфон будет иметь керамическое покрытие.
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Новинка от LG будет оснащена двойной основной камерой с модулями на 16 Мп и16 Мп с LED вспышка. Фронтальная камера 8 Мп.
Компания LG планирует выпустить смартфон, который будет стоить 1790 долларов (46 800 гривен). Это будет лимитированная версия V35 Signature Edition.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
К слову, iPhone X на старте продаж стоил тысячу долларов (26 тысяч гривен).
V35 Signature получит топовый процессор от Qualcomm. Также устройство получит 256 ГБ флеш-памяти. По слухам, мартфон будет иметь керамическое покрытие.
Читайте также: Samsung собирается выпустить складной смартфон
Новинка от LG будет оснащена двойной основной камерой с модулями на 16 Мп и16 Мп с LED вспышка. Фронтальная камера 8 Мп.
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