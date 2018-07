EA перестанет раздавать бесплатные игры

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Без предварительных анонсов и предупреждений из цифрового магазина Origin компании Electronic Arts исчезла популярная услуга, позволяющая бесплатно получать игры издателя. Пользователи решили, что это сбой системы, поэтому обратились в службу поддержки, где им дали официальный ответ.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com Так как заветный раздел с бесплатными играми исчез из Origin без каких-либо объяснений, пользователи обратились к представителям Electronic Arts. Сотрудники компании подтвердили, что они действительно решили отказаться от инициативы On the House и возвращать её не планируют. Впрочем, в EA добавили, что планируют и дальше улучшать свой сервис дистрибуции игр. Не исключено, что в скором времени геймерам будет представлена альтернатива популярной услуге.Программа On the House дебютировала в 2014 году и регулярно радовала пользователей бесплатной раздачей игр без каких-либо ограничений: нужно было лишь добавить тайтл себе в библиотеку, после чего его можно было скачать и установить в любой момент. Важно отметить, что уже полученные таким образом игры Electronic Arts забирать не собирается.