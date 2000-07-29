» » EA перестанет раздавать бесплатные игры
Раздел: Технологии  
0

EA перестанет раздавать бесплатные игры

EA перестанет раздавать бесплатные игрыУже полученные таким образом игры Electronic Arts забирать не собирается.

Без предварительных анонсов и предупреждений из цифрового магазина Origin компании Electronic Arts исчезла популярная услуга, позволяющая бесплатно получать игры издателя. Пользователи решили, что это сбой системы, поэтому обратились в службу поддержки, где им дали официальный ответ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Так как заветный раздел с бесплатными играми исчез из Origin без каких-либо объяснений, пользователи обратились к представителям Electronic Arts. Сотрудники компании подтвердили, что они действительно решили отказаться от инициативы On the House и возвращать её не планируют. Впрочем, в EA добавили, что планируют и дальше улучшать свой сервис дистрибуции игр. Не исключено, что в скором времени геймерам будет представлена альтернатива популярной услуге.

Читайте также: Microsoft планирует бесплатно раздавать игры

Программа On the House дебютировала в 2014 году и регулярно радовала пользователей бесплатной раздачей игр без каких-либо ограничений: нужно было лишь добавить тайтл себе в библиотеку, после чего его можно было скачать и установить в любой момент. Важно отметить, что уже полученные таким образом игры Electronic Arts забирать не собирается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: EA, бесплатные игры

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
     241
     0

Похожие новости по теме

Компания Electronic Arts устроила грандиозную распродажу Компания Electronic Arts устроила грандиозную распродажу

Electronic Arts приготовила два замечательных шутера.

Microsoft планирует бесплатно раздавать игры Microsoft планирует бесплатно раздавать игры

Компания Microsoft намерена добавить на Xbox Game Pass новые известные серии игр.

Подарок всем фанатам: знаменитую игру раздают бесплатно Подарок всем фанатам: знаменитую игру раздают бесплатно

Получить бесплатную копию Dead Space могут только пользователи Origin.

В Electronic Arts предрекли смерть консолей В Electronic Arts предрекли смерть консолей

Роль современных консолей будут играть микрочипы в мониторах.

Xbox One не будет продаваться без Kinect Xbox One не будет продаваться без Kinect

За последнюю неделю мир узнал много новых новостей о грядущей игровой консоли Xbox One: корпорация Microsoft показала подробный обзор нового игрового контроллера, рассказала подробно о комплектации приставки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх