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Раздел: Технологии  
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Google запретил добывать криптовалюту на своей операционной системе

Google запретил добывать криптовалюту на своей операционной системеКомпания Google добавила список запрещенных приложений в своем фирменном магазине Play Store

Под блокировку компании Google попали приложения для добычи криптовалюты. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Исключение сделаны только для тех приложений, которые используются для удаленного управления майнингом.

Также, в список запрещенных приложений вошли копии уже известных приложений, дублирующих контент своих «оригинальных» копий.

Кроме этого, компания Google запретила программы, в которых присутствует реклама продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Также, запрет распространен и на приложения в которых пользователей заставляют кликать на рекламу, или делиться личной информацией.

Читайте также: Еврокомиссия выдвинула обвинения Google

Напомним, Google планирует обжаловать решение Еврокомиссии относительно штрафа 4,34 млрд евро. Ранее Еврокомиссия обвинила Google в незаконных ограничениях производителей устройств Android и операторов мобильной связи для закрепления своего доминирующего положения в поисковых системах.
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 Теги: Google, криптовалюта

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Сегодня, 10:39 » Автор: Татьяна Ларина
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