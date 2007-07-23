Раздел: Технологии
Google запретил добывать криптовалюту на своей операционной системе
Компания Google добавила список запрещенных приложений в своем фирменном магазине Play Store
Под блокировку компании Google попали приложения для добычи криптовалюты. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Исключение сделаны только для тех приложений, которые используются для удаленного управления майнингом.
Также, в список запрещенных приложений вошли копии уже известных приложений, дублирующих контент своих «оригинальных» копий.
Кроме этого, компания Google запретила программы, в которых присутствует реклама продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Также, запрет распространен и на приложения в которых пользователей заставляют кликать на рекламу, или делиться личной информацией.
Читайте также: Еврокомиссия выдвинула обвинения Google
Напомним, Google планирует обжаловать решение Еврокомиссии относительно штрафа 4,34 млрд евро. Ранее Еврокомиссия обвинила Google в незаконных ограничениях производителей устройств Android и операторов мобильной связи для закрепления своего доминирующего положения в поисковых системах.
Под блокировку компании Google попали приложения для добычи криптовалюты. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Исключение сделаны только для тех приложений, которые используются для удаленного управления майнингом.
Также, в список запрещенных приложений вошли копии уже известных приложений, дублирующих контент своих «оригинальных» копий.
Кроме этого, компания Google запретила программы, в которых присутствует реклама продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ. Также, запрет распространен и на приложения в которых пользователей заставляют кликать на рекламу, или делиться личной информацией.
Читайте также: Еврокомиссия выдвинула обвинения Google
Напомним, Google планирует обжаловать решение Еврокомиссии относительно штрафа 4,34 млрд евро. Ранее Еврокомиссия обвинила Google в незаконных ограничениях производителей устройств Android и операторов мобильной связи для закрепления своего доминирующего положения в поисковых системах.
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