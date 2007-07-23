Раздел: Технологии
В Google Play обнаружены вредоносные приложения
Приложения использовали для кражи банковских данных
ESET обнаружила новую партию вредоносных приложений в Google Play. С их помощью злоумышленники собирают данные банковских карт и онлайн-банкинга, а затем хранят украденную информацию в интернете в открытом доступе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Вредоносные приложения появились в Google Play в июне-июле 2018 года. Они имитируют официальные приложения трех индийских банков и загружены от лица разных разработчиков, хотя на самом деле созданы одним автором (или группой).
Все приложения действуют по одной и той же схеме. Они предлагают клиентам увеличить лимит кредитной карты.
После запуска приложение отображает форму для ввода данных карты, лимит которой предполагается увеличить. Заполнив все ячейки и нажав «Отправить», пользователь переходит к следующему экрану – там запрашиваются учетные данные для входа в онлайн-банкинг.
Все поля помечены как обязательные для заполнения, хотя на самом деле их можно оставить пустыми (такая недоработка также указывает на сомнительное происхождение приложения).
На последнем, третьем экране пользователя благодарят за проявленный интерес и обещают, что в ближайшее время на связь с ним выйдет «менеджер по обслуживанию клиентов». Излишне уточнять, что с жертвой никто не свяжется.
Информация, введенная в приложении, отправляется на сервер злоумышленников в виде простого текста. Сервер, на котором хранятся данные, доступен любому по ссылке, без дополнительной аутентификации. Это может увеличить ущерб жертв, поскольку их банковские данные доступны не только авторам вредоносных приложений, но и другим возможным злоумышленникам.
Читайте также: В Google Play нашли десятки поддельных антивирусов
Вредоносные приложения были удалены из Google Play после предупреждения ESET, однако их успели установить несколько сотен пользователей.
ESET обнаружила новую партию вредоносных приложений в Google Play. С их помощью злоумышленники собирают данные банковских карт и онлайн-банкинга, а затем хранят украденную информацию в интернете в открытом доступе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Вредоносные приложения появились в Google Play в июне-июле 2018 года. Они имитируют официальные приложения трех индийских банков и загружены от лица разных разработчиков, хотя на самом деле созданы одним автором (или группой).
Все приложения действуют по одной и той же схеме. Они предлагают клиентам увеличить лимит кредитной карты.
После запуска приложение отображает форму для ввода данных карты, лимит которой предполагается увеличить. Заполнив все ячейки и нажав «Отправить», пользователь переходит к следующему экрану – там запрашиваются учетные данные для входа в онлайн-банкинг.
Все поля помечены как обязательные для заполнения, хотя на самом деле их можно оставить пустыми (такая недоработка также указывает на сомнительное происхождение приложения).
На последнем, третьем экране пользователя благодарят за проявленный интерес и обещают, что в ближайшее время на связь с ним выйдет «менеджер по обслуживанию клиентов». Излишне уточнять, что с жертвой никто не свяжется.
Информация, введенная в приложении, отправляется на сервер злоумышленников в виде простого текста. Сервер, на котором хранятся данные, доступен любому по ссылке, без дополнительной аутентификации. Это может увеличить ущерб жертв, поскольку их банковские данные доступны не только авторам вредоносных приложений, но и другим возможным злоумышленникам.
Читайте также: В Google Play нашли десятки поддельных антивирусов
Вредоносные приложения были удалены из Google Play после предупреждения ESET, однако их успели установить несколько сотен пользователей.
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