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Раздел: Технологии  
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Гаджеты Apple смогут заряжать друг друга без проводов

Гаджеты Apple смогут заряжать друг друга без проводовApple получила патент на очень интересную разработку.

Инженеры компании думают над тем, чтобы интегрировать в фирменные устройства функцию беспроводной зарядки друг друга. Таким образом, можно будет просто положить iPhone на MacBook или Apple Watch на iPad — и они зарядятся, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

В основе технологии лежат обычные индуктивные катушки, которые будут не только принимать заряд, но и отдавать его другим устройствам. За это будет отвечать специальный контроллер. В некоторых случаях для активации зарядки может потребоваться подтверждение пользователя.

Предполагается, что в MacBook катушки будут расположены под тачпадом и по бокам от него, а в планшетах, смартфонах и смарт-часах — под дисплеем. Последние, по понятным причинам, не смогут подзарядить от своего аккумулятора другие гаджеты.

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Нельзя не отметить тот факт, что Apple очень любит патентовать продукты и технологии, которые никогда не увидят свет. Возможно, эта заявка лишь одна из многих, которые так и останутся в мечтах инженеров, а нам остается надеяться, что когда-нибудь эта разработка появится в новом поколении устройств.
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 Теги: Apple, зарядка

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Сегодня, 14:40 » Автор: Татьяна Ларина
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