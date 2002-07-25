Гаджеты Apple смогут заряжать друг друга без проводов

Похожие новости по теме

Также в планах компании - отказ от поддержки других устаревших устройств.

Apple собирается интегрировать технологию в iPhone, iPad и другие свои устройства.

Следует отметить, что это всего лишь патентная заявка, и это не означает, что Apple превратит это в реальность.