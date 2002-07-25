Раздел: Технологии
Стали известны новые подробности про iPad Pro 2018
С приближением осени слухи о том, какими будут следующие поколения гаджетов Apple становятся все подробнее.
Издание Macotakara уверено, что не все функции iPad Pro придутся по душе пользователям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Согласно самым популярным предположениям, iPad Pro 2018 года будет обладать тонкими рамками и получит систему Face ID для распознавания пользователя, которая стала отличительной особенностью iPhone X.
Macorakara отмечает, что, на данный момент, флагман Apple узнает владельца, только когда смартфон находится в вертикальном положении.
Поэтому издание предполагает, что Apple либо расположит сложные TrueDepth- камеры по всему периметру iPad Pro 2018, что несомненно приведет к удорожанию устройства, либо Face ID в новом поколении планшетов будет работать так же, как и в iPhone X.
А значит пользователю придется вращать устройство для того, чтобы разблокировать его.
Это может оказаться весьма неудобным. Размеры iPad Pro 2018 существенно превышают габариты iPhone X, а при работе с планшетом часто оказываются задействованы обе руки.
Читайте также: Apple готовит революционный iPad
Возможно, Apple найдет способ избавиться от этой особенности.В сети можно встретить слухи о том, что с выходом iOS 12 система распознавания пользователя Face ID сможет работать и в горизонтальном положении.
Издание Macotakara уверено, что не все функции iPad Pro придутся по душе пользователям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Согласно самым популярным предположениям, iPad Pro 2018 года будет обладать тонкими рамками и получит систему Face ID для распознавания пользователя, которая стала отличительной особенностью iPhone X.
Macorakara отмечает, что, на данный момент, флагман Apple узнает владельца, только когда смартфон находится в вертикальном положении.
Поэтому издание предполагает, что Apple либо расположит сложные TrueDepth- камеры по всему периметру iPad Pro 2018, что несомненно приведет к удорожанию устройства, либо Face ID в новом поколении планшетов будет работать так же, как и в iPhone X.
А значит пользователю придется вращать устройство для того, чтобы разблокировать его.
Это может оказаться весьма неудобным. Размеры iPad Pro 2018 существенно превышают габариты iPhone X, а при работе с планшетом часто оказываются задействованы обе руки.
Читайте также: Apple готовит революционный iPad
Возможно, Apple найдет способ избавиться от этой особенности.В сети можно встретить слухи о том, что с выходом iOS 12 система распознавания пользователя Face ID сможет работать и в горизонтальном положении.
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