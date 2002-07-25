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Раздел: Технологии  
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Apple хочет улучшить качество съемки на iPhone

Apple хочет улучшить качество съемки на iPhoneНа рынке представлен огромный ассортимент внешних объективов для iPhone.

Apple может превратить iPhone в профессиональный инструмент для съемки фото или видео с поддержкой внешних объективов, крепящихся к основной камере. Об этом говорится в новом патенте, выданном на имя инженеров компании Ведомством по патентам и товарным знакам США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

В патенте описывается система алгоритмов, способствующая правильному размещению объектива на корпусе смартфона. Программный комплекс поможет центрировать аксессуар с клипсообразным креплением, чтобы избежать неполного закрытия матрицы и смазанных фотографий.

Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент внешних объективов для iPhone, однако их существование не было официально признано Apple. В Купертино никак не отреагировали на появление аксессуаров для улучшения качества съемки, очевидно, полагая, что iPhone итак снимает на высоком уровне.

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Практика показывает, что большинство владельцев iPhone предпочитают фотографировать без использования съемных объективов. Видимо, причина нелюбви к подобного рода аксессуарам кроется в отсутствии развитой культуры съемки и специального ПО, раскрывающего потенциал внешней оптики.
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 Теги: Apple, iPhone, съемки

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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