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Раздел: Технологии  
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Опубликован снимок смартфона Huawei Mate 20 Pro

Опубликован снимок смартфона Huawei Mate 20 ProТакже были опубликованы характеристики нового гаджета.

В Сети был опубликован снимок флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro. Также стали известны характеристики устройства. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Судя по снимкам, гаджет получит плоский экран, а не изогнутый, как сообщалось ранее. При этом дисплей будет окружен со всех сторон ультра-тонкими рамками.

Mate 20 Pro должен получить модуль с тремя камерами, при этом одна из камер будет иметь разрешение 42 Мп.

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В основу устройства будет положен чип Kirin 980. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ. А за повышение производительности графического процессора будет отвечать технология GPU Turbo.
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 Теги: Huawei, Mate 20 Pro

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Сегодня, 14:22 » Автор: Богдан Процив
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