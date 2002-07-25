Раздел: Технологии
Apple может повысить цены на гаджеты
Санкции Трампа могут сильно ударить по стоимости техники.
Apple может повысить цены на гаджеты из-за торговой войны США и КитаяПрезидент США Дональд Трамп уже не первый месяц планирует ввести пошлину на китайские товары в размере 10%. Это ответная реакция на санкции Китая по отношению к американским товарам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на iphones.uа.
Поскольку Apple собирает свои гаджеты в Китае (о чем говорит надпись Assambled in China), то её техника является китайским экспортным продуктом. И санкции Трампа могут сильно ударить по стоимости техники компании.
Первыми вырастут в стоимости Apple Watch, HomePod и AirPods. iPhone и Mac в первое время рост цен не затронет.
Но это лишь одна сторона проблемы. С другой же, китайский рынок является одним из важнейших для Apple (компания там занимает 9% рынка). И Китай может ввести ответные Трампу санкции, касаемые самих купертиновцев.
Читайте также: Как Apple тестирует новые гаджеты. Фото
Да уж, положение Apple не назовешь завидным. Корпорация никак не реагирует на действия стран, но может при этом стать крайней.
Apple может повысить цены на гаджеты из-за торговой войны США и КитаяПрезидент США Дональд Трамп уже не первый месяц планирует ввести пошлину на китайские товары в размере 10%. Это ответная реакция на санкции Китая по отношению к американским товарам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на iphones.uа.
Поскольку Apple собирает свои гаджеты в Китае (о чем говорит надпись Assambled in China), то её техника является китайским экспортным продуктом. И санкции Трампа могут сильно ударить по стоимости техники компании.
Первыми вырастут в стоимости Apple Watch, HomePod и AirPods. iPhone и Mac в первое время рост цен не затронет.
Но это лишь одна сторона проблемы. С другой же, китайский рынок является одним из важнейших для Apple (компания там занимает 9% рынка). И Китай может ввести ответные Трампу санкции, касаемые самих купертиновцев.
Читайте также: Как Apple тестирует новые гаджеты. Фото
Да уж, положение Apple не назовешь завидным. Корпорация никак не реагирует на действия стран, но может при этом стать крайней.
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