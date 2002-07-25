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Раздел: Технологии  
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YouTube для Android получил новую тему

YouTube для Android получил новую темуТемная тема крайне полезна в любое время суток.

Приложение YouTube для Android получило темную тему. Стоит отметить, что такие изменения ранее уже получила web-версия видеохостинга, а затем разработчики обновили и приложение для iOS.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Около двух месяцев iOS-пользователи имели доступ к темной теме, в то время как владельцы Android-устройств не понимали, почему их версия программы не получает долгожданных обновлений.

28 июля эксперты сообщили о том, что компания начала распространение темной темы YouTube для Android.

Для того, чтобы включить, необходимо обновить программу YouTube, в настройках программы перейти в раздел основных параметров. Здесь вы и найдете переключатель темной темы.

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Стоит отметить, что темная тема крайне полезна в любое время суток. Если бы тема была черной, в дневное время суток уставали бы глаза. Здесь же речь идет о темно-сером фоне, который идеально подходит как для дня, так и для использования в полной темноте.

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 Теги: YouTube, новая тема, Android

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Сегодня, 20:48 » Автор: Едгар Букмирза
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