» » В сети появились "живые" фото Pixel 3 XL
Раздел: Технологии  
0

В сети появились "живые" фото Pixel 3 XL

В сети появились "живые" фото Pixel 3 XLPixel 3 XL получит вырез вверху экрана.

Новый смартфон Google Pixel третьего поколения можно считать одним из самых ожидаемых устройств года. Теперь в сети появились свежие фото прототипа смартфона.

Снимки появились на форуме разработчиков XDA, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как видно на снимках, Pixel 3 XL получит вырез вверху экрана. В целом дизайн устройства выполнен в стиле предыдущих двух поколений – со стеклянной вставкой в верхней части корпуса, при этом эту вставку и корпус по цвету практически невозможно различить.

На снимках Pixel 3 XL изображен в белом цвете, а фронтальная камера имеет черный цвет. Также фото доказывают наличие двойной фронтальной камеры.

Читайте также: В Сети появились живые фото Samsung Galaxy S8

Также по слухам устройство будет работать Snapdragon 845 и будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной флэш-памяти. А вот о цене ничего не известно. В компании лишь сообщили, что смарфтон будет рассчитан на средний класс.


В сети появились "живые" фото Pixel 3 XL
В сети появились "живые" фото Pixel 3 XL
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Pixel 3 XL, фото

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
     303
     0

Похожие новости по теме

Появились рендеры смартфона Google Pixel 3 XL Появились рендеры смартфона Google Pixel 3 XL

Новый гаджет от Google получит сканер отпечатков пальцев посередине на задней панели и одинарную основную камеру.

Google Pixel 3 XL показали на «живых» снимках Google Pixel 3 XL показали на «живых» снимках

Судя по фото, гаджет также получил "вырез" вверху экрана, как у iPhone X, а также стеклянную заднюю панель.

Смартфон Google Pixel 3 XL получит вырез вверху экрана Смартфон Google Pixel 3 XL получит вырез вверху экрана

Возможно, новинка от Google получит специальную систему для распознавания лиц.

В Сети появились изображения Google Pixel 3 В Сети появились изображения Google Pixel 3

Google Pixel 3 с вырезом в экране показали на новом рендере

Google представит смартфон в необычном цвете Google представит смартфон в необычном цвете

В Сети появились данные о цветах и ценах на Google Pixel 2 XL.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх