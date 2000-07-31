Раздел: Технологии
В сети появились "живые" фото Pixel 3 XL
Pixel 3 XL получит вырез вверху экрана.
Новый смартфон Google Pixel третьего поколения можно считать одним из самых ожидаемых устройств года. Теперь в сети появились свежие фото прототипа смартфона.
Снимки появились на форуме разработчиков XDA, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как видно на снимках, Pixel 3 XL получит вырез вверху экрана. В целом дизайн устройства выполнен в стиле предыдущих двух поколений – со стеклянной вставкой в верхней части корпуса, при этом эту вставку и корпус по цвету практически невозможно различить.
На снимках Pixel 3 XL изображен в белом цвете, а фронтальная камера имеет черный цвет. Также фото доказывают наличие двойной фронтальной камеры.
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Также по слухам устройство будет работать Snapdragon 845 и будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной флэш-памяти. А вот о цене ничего не известно. В компании лишь сообщили, что смарфтон будет рассчитан на средний класс.
Новый смартфон Google Pixel третьего поколения можно считать одним из самых ожидаемых устройств года. Теперь в сети появились свежие фото прототипа смартфона.
Снимки появились на форуме разработчиков XDA, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как видно на снимках, Pixel 3 XL получит вырез вверху экрана. В целом дизайн устройства выполнен в стиле предыдущих двух поколений – со стеклянной вставкой в верхней части корпуса, при этом эту вставку и корпус по цвету практически невозможно различить.
На снимках Pixel 3 XL изображен в белом цвете, а фронтальная камера имеет черный цвет. Также фото доказывают наличие двойной фронтальной камеры.
Читайте также: В Сети появились живые фото Samsung Galaxy S8
Также по слухам устройство будет работать Snapdragon 845 и будет иметь 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной флэш-памяти. А вот о цене ничего не известно. В компании лишь сообщили, что смарфтон будет рассчитан на средний класс.
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