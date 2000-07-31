В сети появились "живые" фото Pixel 3 XL

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Появились рендеры смартфона Google Pixel 3 XL Новый гаджет от Google получит сканер отпечатков пальцев посередине на задней панели и одинарную основную камеру.

Google Pixel 3 XL показали на «живых» снимках Судя по фото, гаджет также получил "вырез" вверху экрана, как у iPhone X, а также стеклянную заднюю панель.

В Сети появились изображения Google Pixel 3 Google Pixel 3 с вырезом в экране показали на новом рендере