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Раздел: Технологии  
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Xiaomi объявила о своих планах на выпуск Mi Max 3 Pro

Xiaomi объявила о своих планах на выпуск Mi Max 3 ProКомпания не станет выпускать смартпед Xiaomi Mi Max 3 Pro.

На прошлой неделе компания Xiaomi представила смартфон Mi Max 3. Не смотря на то, что его модификация Pro не была анонсирована, информация о выпуске продвинутой версии устройства продолжала появляться на разных ресурсах. В конце концов компания из Поднебесной решила развенчать все слухи и официально объявила о своих планах на выпуск Mi Max 3 Pro.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Директор по маркетингу продуктов Xiaomi Чжи Чжиюань заявил, что компания не станет выпускать смартпед Xiaomi Mi Max 3 Pro. По его словам, компания решила не распылять силы и сосредоточиться на обычной версии устройства.

Напомним, что Mi Max 3 оснащается процессором Snapdragon 636, в то время как в продвинутой версии пользователи ожидали увидеть чипсет Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативной памяти. Экран должен был остаться тем же – 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 x 1080 пикселей и соотношением сторон 18: 9. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки составила бы 5 500 миллиампер часов, как и в оригинальной версии.

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Таким образом, любителям больших дисплеев остается доступен лишь Xiaomi Mi Max 3, цена которого на китайском рынке стартует с отметки 250 долларов (около 6 620 гривен).

Xiaomi объявила о своих планах на выпуск Mi Max 3 Pro
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 Теги: Mi Max 3, Xiaomi

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Сегодня, 10:30 » Автор: Богдан Процив
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