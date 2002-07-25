Xiaomi объявила о своих планах на выпуск Mi Max 3 Pro

Компания не станет выпускать смартпед Xiaomi Mi Max 3 Pro.



На прошлой неделе компания Xiaomi представила смартфон Mi Max 3. Не смотря на то, что его модификация Pro не была анонсирована, информация о выпуске продвинутой версии устройства продолжала появляться на разных ресурсах. В конце концов компания из Поднебесной решила развенчать все слухи и официально объявила о своих планах на выпуск Mi Max 3 Pro.



Об этом сообщает интернет-издание



Директор по маркетингу продуктов Xiaomi Чжи Чжиюань заявил, что компания не станет выпускать смартпед Xiaomi Mi Max 3 Pro. По его словам, компания решила не распылять силы и сосредоточиться на обычной версии устройства.



Напомним, что Mi Max 3 оснащается процессором Snapdragon 636, в то время как в продвинутой версии пользователи ожидали увидеть чипсет Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативной памяти. Экран должен был остаться тем же – 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 x 1080 пикселей и соотношением сторон 18: 9. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки составила бы 5 500 миллиампер часов, как и в оригинальной версии.



Читайте также: В сети появились "живые" фото Pixel 3 XL



Таким образом, любителям больших дисплеев остается доступен лишь Xiaomi Mi Max 3, цена которого на китайском рынке стартует с отметки 250 долларов (около 6 620 гривен).



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На прошлой неделе компания Xiaomi представила смартфон Mi Max 3. Не смотря на то, что его модификация Pro не была анонсирована, информация о выпуске продвинутой версии устройства продолжала появляться на разных ресурсах. В конце концов компания из Поднебесной решила развенчать все слухи и официально объявила о своих планах на выпуск Mi Max 3 Pro.Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Директор по маркетингу продуктов Xiaomi Чжи Чжиюань заявил, что компания не станет выпускать смартпед Xiaomi Mi Max 3 Pro. По его словам, компания решила не распылять силы и сосредоточиться на обычной версии устройства.Напомним, что Mi Max 3 оснащается процессором Snapdragon 636, в то время как в продвинутой версии пользователи ожидали увидеть чипсет Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативной памяти. Экран должен был остаться тем же – 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 x 1080 пикселей и соотношением сторон 18: 9. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки составила бы 5 500 миллиампер часов, как и в оригинальной версии.Таким образом, любителям больших дисплеев остается доступен лишь Xiaomi Mi Max 3, цена которого на китайском рынке стартует с отметки 250 долларов (около 6 620 гривен).



