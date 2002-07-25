Раздел: Технологии
Xiaomi готовит ноутбук на процессоре Intel восьмого поколения
Судя по постеру, речь идет о новой модели игрового ноутбука.
Компания Xiaomi опубликовала в соцсетях постер, в котором намекает на анонс нового ноутбука 3 августа 2018 года.
Презентация новинки Mi Notebook пройдет на ежегодной выставке технологий и игр ChinaJoy, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Судя по постеру, речь идет о новой модели игрового ноутбука. По одной из версий, это будет Xiaomi Gaming Notebook, который дебютировал весной этого года, но на базе новых процессоров Intel Core восьмого поколения. Также в новом ноутбуке ожидается графика NVIDIA GTX 1060 или GTX 1050 Ti.
У первой версии объем оперативной памяти составлял 8 или 16 Гбайт. Система хранения данных включает твердотельный накопитель вместимостью 128 или 256 Гбайт и жесткий диск емкостью 1 Тбайт.
Изначально релиз новой модели Mi Gaming Laptop ожидался в марте 2019 года, либо немного позже, однако китайская корпорация решила представить новинку спустя всего полгода с момента появления первого поколения.
Еще одним продуктом на презентации от Xiaomi должен стать браслет Mi Band 3 с напечатанной надписью "Are You Ok?". Пока не ясно, что Xiaomi пытается передать этим текстом, возможно браслет получит какую-то новую функцию.
Сейчас Mi Band 3 поставляется с панелью OLED и может измерять количество сжигаемых калорий, сделанные шаги и пройденное расстояние. Он также измеряет активность сна. Он получил батарею 110 мАч, которая, как говорят, держит до 20 дней от одной зарядки.
В марте 2018 года НВ сообщало, что на презентации в Шанхае компания Xiaomi показала свой первый игровой ноутбук Mi Gaming Laptop по цене около $1440. Устройство оснащается 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем и процессорами Intel Core i7 седьмого поколения.
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Ноутбук получил тонкий алюминиевый корпус. В гаджете предусмотрено четыре порта USB 3.0, два USB Type-C, HDMI, Ethernet и разъем для наушников. Другие характеристики включают 16 ГБ оперативной памяти, графику NVIDIA GeForce GTX 1060, 256 ГБ NVMe SSD и 1 ТБ жесткий диск.
Компания Xiaomi опубликовала в соцсетях постер, в котором намекает на анонс нового ноутбука 3 августа 2018 года.
Презентация новинки Mi Notebook пройдет на ежегодной выставке технологий и игр ChinaJoy, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Судя по постеру, речь идет о новой модели игрового ноутбука. По одной из версий, это будет Xiaomi Gaming Notebook, который дебютировал весной этого года, но на базе новых процессоров Intel Core восьмого поколения. Также в новом ноутбуке ожидается графика NVIDIA GTX 1060 или GTX 1050 Ti.
У первой версии объем оперативной памяти составлял 8 или 16 Гбайт. Система хранения данных включает твердотельный накопитель вместимостью 128 или 256 Гбайт и жесткий диск емкостью 1 Тбайт.
Изначально релиз новой модели Mi Gaming Laptop ожидался в марте 2019 года, либо немного позже, однако китайская корпорация решила представить новинку спустя всего полгода с момента появления первого поколения.
Еще одним продуктом на презентации от Xiaomi должен стать браслет Mi Band 3 с напечатанной надписью "Are You Ok?". Пока не ясно, что Xiaomi пытается передать этим текстом, возможно браслет получит какую-то новую функцию.
Сейчас Mi Band 3 поставляется с панелью OLED и может измерять количество сжигаемых калорий, сделанные шаги и пройденное расстояние. Он также измеряет активность сна. Он получил батарею 110 мАч, которая, как говорят, держит до 20 дней от одной зарядки.
В марте 2018 года НВ сообщало, что на презентации в Шанхае компания Xiaomi показала свой первый игровой ноутбук Mi Gaming Laptop по цене около $1440. Устройство оснащается 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем и процессорами Intel Core i7 седьмого поколения.
Читайте также: LG представила новый смартфон за $1800
Ноутбук получил тонкий алюминиевый корпус. В гаджете предусмотрено четыре порта USB 3.0, два USB Type-C, HDMI, Ethernet и разъем для наушников. Другие характеристики включают 16 ГБ оперативной памяти, графику NVIDIA GeForce GTX 1060, 256 ГБ NVMe SSD и 1 ТБ жесткий диск.
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