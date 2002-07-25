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Раздел: Технологии  
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Будущие iPhone получат поддержку двух SIM-карт

Будущие iPhone получат поддержку двух SIM-картПодтверждение этому нашли в тестовой версии iOS 12.

В будущих iPhone, вероятно, появится поддержка двух SIM-карт. Подтверждение этому нашли в тестовой версии iOS 12. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В частности известно, что среди компонентов системы, которые формируют отчеты о работе устройства, были найдены строки "Статус второй SIM-карты" и "Статус лотка второй SIM-карты". Также подтверждает наличие второй SIM-карты и ряд других упоминаний.

Известно, что слухи о наличии второй SIM-карты появлялись и ранее. Однако также предполагалось, что получить ее могут не все гаджеты линейки, а лишь с экранами на 6,1 и 6,5 дюймов.

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Кроме того поступала информация, что одна из карт будет виртуальной Apple SIM, как в iPad и Apple Watch. Карту можно будет перезаписывать, таким образом меняя оператора.
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 Теги: iPhone, SIM

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Сегодня, 15:55 » Автор: Богдан Процив
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