Раздел: Технологии
Будущие iPhone получат поддержку двух SIM-карт
Подтверждение этому нашли в тестовой версии iOS 12.
В будущих iPhone, вероятно, появится поддержка двух SIM-карт. Подтверждение этому нашли в тестовой версии iOS 12. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В частности известно, что среди компонентов системы, которые формируют отчеты о работе устройства, были найдены строки "Статус второй SIM-карты" и "Статус лотка второй SIM-карты". Также подтверждает наличие второй SIM-карты и ряд других упоминаний.
Известно, что слухи о наличии второй SIM-карты появлялись и ранее. Однако также предполагалось, что получить ее могут не все гаджеты линейки, а лишь с экранами на 6,1 и 6,5 дюймов.
Читайте также: http://hronika.info/tehnologii/337834-apple-hochet-uluchshit-kachestvo-semki-na-iphone.html
Кроме того поступала информация, что одна из карт будет виртуальной Apple SIM, как в iPad и Apple Watch. Карту можно будет перезаписывать, таким образом меняя оператора.
В будущих iPhone, вероятно, появится поддержка двух SIM-карт. Подтверждение этому нашли в тестовой версии iOS 12. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В частности известно, что среди компонентов системы, которые формируют отчеты о работе устройства, были найдены строки "Статус второй SIM-карты" и "Статус лотка второй SIM-карты". Также подтверждает наличие второй SIM-карты и ряд других упоминаний.
Известно, что слухи о наличии второй SIM-карты появлялись и ранее. Однако также предполагалось, что получить ее могут не все гаджеты линейки, а лишь с экранами на 6,1 и 6,5 дюймов.
Читайте также: http://hronika.info/tehnologii/337834-apple-hochet-uluchshit-kachestvo-semki-na-iphone.html
Кроме того поступала информация, что одна из карт будет виртуальной Apple SIM, как в iPad и Apple Watch. Карту можно будет перезаписывать, таким образом меняя оператора.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
200
0
Также советуем посмотреть
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
Оставьте свой комментарий