Раздел: Технологии
Twitter начал блокировать за упоминание Маска
Twitter начал блокировать поддельные аккаунты с именем или фамилией Илона Маска.
Twitter блокирует аккаунты пользователей, упоминающих в своих постах основателя компании SpaceX Илона Маска.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Сообщения о блокировках аккаунтов с упоминанием Маска появлялись и раньше. Проверяя эту информацию, пользователь @alche_my_ отметил в сообщении тэгом верифицированный профиль Илона Маска @elonmusk. После этого администрация ресурса заблокировала его аккаунт, обнаружив исходящие от учетной записи "необычные действия, нарушающие правила Твиттера".
Для восстановления доступа к аккаунту пользователю пришлось пройти проверку Google reCAPTCHA и подтвердить вход в профиль по номеру телефона.
Читайте также: Twitter не собирается блокировать аккаунты мировых лидеров
Ранее портал The Verge сообщал, что Twitter начал блокировать поддельные аккаунты с именем или фамилией Илона Маска. СМИ также отмечали, что соцсеть блокирует более миллиона страниц в день, борясь с ботами и "интернет-троллями". Кроме того, руководство сервиса планирует сделать обязательным верификацию по электронной почте и по номеру телефона.
Twitter блокирует аккаунты пользователей, упоминающих в своих постах основателя компании SpaceX Илона Маска.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Сообщения о блокировках аккаунтов с упоминанием Маска появлялись и раньше. Проверяя эту информацию, пользователь @alche_my_ отметил в сообщении тэгом верифицированный профиль Илона Маска @elonmusk. После этого администрация ресурса заблокировала его аккаунт, обнаружив исходящие от учетной записи "необычные действия, нарушающие правила Твиттера".
Для восстановления доступа к аккаунту пользователю пришлось пройти проверку Google reCAPTCHA и подтвердить вход в профиль по номеру телефона.
Читайте также: Twitter не собирается блокировать аккаунты мировых лидеров
Ранее портал The Verge сообщал, что Twitter начал блокировать поддельные аккаунты с именем или фамилией Илона Маска. СМИ также отмечали, что соцсеть блокирует более миллиона страниц в день, борясь с ботами и "интернет-троллями". Кроме того, руководство сервиса планирует сделать обязательным верификацию по электронной почте и по номеру телефона.
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