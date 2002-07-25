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Раздел: Технологии  
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Facebook запустит свое песенное шоу

Facebook запустит свое песенное шоуПока официально эту информацию не подтвердили.

Facebook разрабатывает новую функцию для своего приложения, которое позволит пользователям социальной сети соревноваться в формате песенного талант-шоу.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.

Этой информацией поделилась инженер Джейн Манчун Вонг, с хорошей репутацией прогнозов на основе кода програм. Она обнаружила встроенную функцию, которую описала, как «нечто среднее между песенным реалити-шоу и эпизодом сериала «Черное зеркало».

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По ее наблюдению, некоторые страницы получат разрешения на проведение такого шоу, а права на использования музыки будут регулироваться сводом Facebook и Instagram Rights Manager. Представители социальной сети отказались комментировать это предположение.
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 Теги: Facebook, шоу, функция

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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