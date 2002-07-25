Раздел: Технологии
Apple выпустит iPhone с поддержкой двух сим-карт
Слухи о таком новшестве быстро распространяются.
В бета-версии операционной системы iOS 12 нашли подтверждение тому, что Apple готовит к релизу телефон с поддержкой двух SIM-карт. Отсылка была обнаружена в одном из компонентов ОС, отвечающих за формирование отчетов о диагностике устройства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.
В частности, там упоминаются «статус второй SIM-карты» и «статус второго лотка для SIM-карт». А в другом компоненте iOS 12 идет речь об «устройстве с двумя SIM-картами», сообщает 9to5Mac.
Упоминание о «втором лотке» подразумевает использование именно двух физических «симок», а не одной обычной наряду с электронной (e-SIM). Будут ли именно новые смартфоны двухсимочными, неясно, однако в Apple, во всяком случае, хотят реализовать эту возможность на программном уровне.
Как ожидается, осенью будут показаны три новых «айфона»: большой, 6,5-дюймовый iPhone X Plus, «недорогой» с 6,1-дюймовым ЖК-экраном и 5,8-дюймовый iPhone, прямой наследник прошлогодней «десятки». Изображения с макетами устройств оказались в Сети накануне.
В июле китайский сайт 21st Century Business Herald сообщил, что два физических слота для SIM-карт будeт только у самой доступной модели iPhone (с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем) и только на китайском рынке. При этом остальные смартфоны Apple из линейки 2018 года будут поддерживать одновременную работу в режиме standby физической SIM и электронной Apple SIM.
Читайте также: Apple выпустит бюджетный iPhone
Неудивительно, что двухсимочной может оказаться именно «бюджетная» модель. По данным Device Atlas, в 2017 году устройства с поддержкой двух SIM-карт были востребованы преимущественно на развивающихся рынках, таких как Нигерия, Бразилия и Египет, жители которых привыкли переключаться между наиболее выгодными тарифными планами. В развитых странах, включая США, Канаду и Австралию, смартфоны с двумя «симками» почти не пользуются спросом.
В бета-версии операционной системы iOS 12 нашли подтверждение тому, что Apple готовит к релизу телефон с поддержкой двух SIM-карт. Отсылка была обнаружена в одном из компонентов ОС, отвечающих за формирование отчетов о диагностике устройства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.
В частности, там упоминаются «статус второй SIM-карты» и «статус второго лотка для SIM-карт». А в другом компоненте iOS 12 идет речь об «устройстве с двумя SIM-картами», сообщает 9to5Mac.
Упоминание о «втором лотке» подразумевает использование именно двух физических «симок», а не одной обычной наряду с электронной (e-SIM). Будут ли именно новые смартфоны двухсимочными, неясно, однако в Apple, во всяком случае, хотят реализовать эту возможность на программном уровне.
Как ожидается, осенью будут показаны три новых «айфона»: большой, 6,5-дюймовый iPhone X Plus, «недорогой» с 6,1-дюймовым ЖК-экраном и 5,8-дюймовый iPhone, прямой наследник прошлогодней «десятки». Изображения с макетами устройств оказались в Сети накануне.
В июле китайский сайт 21st Century Business Herald сообщил, что два физических слота для SIM-карт будeт только у самой доступной модели iPhone (с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем) и только на китайском рынке. При этом остальные смартфоны Apple из линейки 2018 года будут поддерживать одновременную работу в режиме standby физической SIM и электронной Apple SIM.
Читайте также: Apple выпустит бюджетный iPhone
Неудивительно, что двухсимочной может оказаться именно «бюджетная» модель. По данным Device Atlas, в 2017 году устройства с поддержкой двух SIM-карт были востребованы преимущественно на развивающихся рынках, таких как Нигерия, Бразилия и Египет, жители которых привыкли переключаться между наиболее выгодными тарифными планами. В развитых странах, включая США, Канаду и Австралию, смартфоны с двумя «симками» почти не пользуются спросом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
721
0
Также советуем посмотреть
- Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина
- НАБУ обвинили в сливе данных о расследованиях
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей сарказма
- Украинский активист в Крыму решил продолжать голодовку
- Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" Сеть
- Кравчук рассказал, как вернуть Донбасс
- Ирландцу удалось снять лох-несское чудовище на камеру
- Хохот до упаду: "убойные" анекдоты для отличного настроения
- О крымской декларации Майка Помпео
- Путин решил «добить» языки
- "Эффект экзорцизма": пользователи Сети высмеяли "целебное" фото Лаврова
- Чи збудують тартак перед Олеським замком
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
Оставьте свой комментарий