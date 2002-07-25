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Раздел: Технологии  
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Apple выпустит iPhone с поддержкой двух сим-карт

Apple выпустит iPhone с поддержкой двух сим-картСлухи о таком новшестве быстро распространяются.

В бета-версии операционной системы iOS 12 нашли подтверждение тому, что Apple готовит к релизу телефон с поддержкой двух SIM-карт. Отсылка была обнаружена в одном из компонентов ОС, отвечающих за формирование отчетов о диагностике устройства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на capital.

В частности, там упоминаются «статус второй SIM-карты» и «статус второго лотка для SIM-карт». А в другом компоненте iOS 12 идет речь об «устройстве с двумя SIM-картами», сообщает 9to5Mac.

Упоминание о «втором лотке» подразумевает использование именно двух физических «симок», а не одной обычной наряду с электронной (e-SIM). Будут ли именно новые смартфоны двухсимочными, неясно, однако в Apple, во всяком случае, хотят реализовать эту возможность на программном уровне.

Как ожидается, осенью будут показаны три новых «айфона»: большой, 6,5-дюймовый iPhone X Plus, «недорогой» с 6,1-дюймовым ЖК-экраном и 5,8-дюймовый iPhone, прямой наследник прошлогодней «десятки». Изображения с макетами устройств оказались в Сети накануне.

В июле китайский сайт 21st Century Business Herald сообщил, что два физических слота для SIM-карт будeт только у самой доступной модели iPhone (с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем) и только на китайском рынке. При этом остальные смартфоны Apple из линейки 2018 года будут поддерживать одновременную работу в режиме standby физической SIM и электронной Apple SIM.

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Неудивительно, что двухсимочной может оказаться именно «бюджетная» модель. По данным Device Atlas, в 2017 году устройства с поддержкой двух SIM-карт были востребованы преимущественно на развивающихся рынках, таких как Нигерия, Бразилия и Египет, жители которых привыкли переключаться между наиболее выгодными тарифными планами. В развитых странах, включая США, Канаду и Австралию, смартфоны с двумя «симками» почти не пользуются спросом.
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 Теги: Apple, iPhone, сим-карта

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Сегодня, 21:42 » Автор: Едгар Букмирза
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