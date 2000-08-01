Раздел: Технологии
В Украине заблокировали популярный онлайн-кинотеатр
Большинство посетителей были из Украины.
Киберполиция заблокировала еще один популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов. Сайт незаконно размещал контент, защищенный авторским правом.
Об этом сказано на сайте киберполиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сказано в сообщении полиции, администратором сайта был 31-летний уроженец Киевской области. Аппаратуру, с помощью которой он распространял материалы с нарушением авторских прав, мужчина размещал в своей квартире.
Читайте также: В Украине закрыли очередной онлайн-кинотеатр
Как сообщает Similarweb, ежемесячно сайт kinoprostir.com посещали 400 тысяч пользователей. Большинство посетителей были из Украины.
Киберполиция заблокировала еще один популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов. Сайт незаконно размещал контент, защищенный авторским правом.
Об этом сказано на сайте киберполиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сказано в сообщении полиции, администратором сайта был 31-летний уроженец Киевской области. Аппаратуру, с помощью которой он распространял материалы с нарушением авторских прав, мужчина размещал в своей квартире.
Читайте также: В Украине закрыли очередной онлайн-кинотеатр
Как сообщает Similarweb, ежемесячно сайт kinoprostir.com посещали 400 тысяч пользователей. Большинство посетителей были из Украины.
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