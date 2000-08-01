» » В Украине заблокировали популярный онлайн-кинотеатр
Раздел: Технологии  
0

В Украине заблокировали популярный онлайн-кинотеатр

В Украине заблокировали популярный онлайн-кинотеатр Большинство посетителей были из Украины.

Киберполиция заблокировала еще один популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов. Сайт незаконно размещал контент, защищенный авторским правом.

Об этом сказано на сайте киберполиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как сказано в сообщении полиции, администратором сайта был 31-летний уроженец Киевской области. Аппаратуру, с помощью которой он распространял материалы с нарушением авторских прав, мужчина размещал в своей квартире.

Читайте также: В Украине закрыли очередной онлайн-кинотеатр

Как сообщает Similarweb, ежемесячно сайт kinoprostir.com посещали 400 тысяч пользователей. Большинство посетителей были из Украины.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: онлайн-кинотеатр, Украина

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
     1646
     0

Похожие новости по теме

Киберполиция Украины закрыла сайт Коммунистической партии Киберполиция Украины закрыла сайт Коммунистической партии

Сервера КПУ также изъяли.

В Украине закрыли очередной онлайн-кинотеатр В Украине закрыли очередной онлайн-кинотеатр

Полиция закрыла еще один сайт с пиратским кино.

В Украине закрыли крупный пиратский сайт В Украине закрыли крупный пиратский сайт

Департамент киберполиции прекратил работу одного из крупнейших пиратских сайтов Украины - видеохранилища Fs.to.

Популярный в Украине Slando.ua меняет название Популярный в Украине Slando.ua меняет название

Популярный в Украине сайт 15 сентября меняет название.

«КиберБеркут» заблокировал сайт президента Украины «КиберБеркут» заблокировал сайт президента Украины

Рresident.gov.ua не работает на протяжении уже нескольких часов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх