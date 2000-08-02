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Раздел: Технологии  
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Lenovo планирует выпустить смартфон с поддержкой 5G

Lenovo планирует выпустить смартфон с поддержкой 5GОбещанная новинка оказалась проходимой моделью.

Первым смартфоном, который получит поддержку сети пятого поколения станет устройство от Lenovo. Такое заявление сделал вице-президент китайской компании Чан Чен в социальной сети Weibo.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По словам руководителя компании Lenovo, будущая новинка получит высокопроизводительный процессор, который еще даже не был анонсирован.

Топ-менеджер отказался раскрывать какие-либо подробности о будущем флагмане, за исключением того, что его аппаратную основу составит чипсет Snapdragon 855. Ожидается, что именно он вместе с обновленным модемом нового поколения сможет обеспечить работу смартфона на скоростях 5G.

Это далеко не первая претензия Lenovo на выпуск смартфона из категории "самый первый". Ранее в этом году производитель заявил, что готовится представить первый по-настоящему безрамочный аппарат без выемки с 4 ТБ встроенной памяти и способностью работать до 45 суток без подзарядки.

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На деле обещанная новинка оказалась проходимой моделью. Можно даже сказать, что устройство не получило ничего из того, что обещал производитель. Lenovo перехитрила своих клиентов, заменив 4-терабайтный накопитель на внешнюю Time Machine, а безрамочный дисплей – экраном с "монобровью".

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 Теги: Lenovo, 5G

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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