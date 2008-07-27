Раздел: Технологии
В WhatsApp появятся платные сообщения
Мессенджер начнет взимать плату с бизнес-пользователей за отправление рекламных и сервисных сообщений клиентам.
Мессенджер WhatsApp вводит функцию платных сообщений, однако плату начнут взимать только с бизнес-пользователей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Как мы объявили в прошлом году, WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами Сегодня мы предоставляем еще больше возможностей для компаний, которым необходимы мощные средства для общения с их клиентами", − говорится в сообщении компании.
Руководство мессенджера отметило, что теперь клиенты смогут связаться с компаниями несколькими способами.
Первый − клиент может предоставить компании свой номер, чтобы она могла отправить ему необходимую информацию с помощью WhatsApp. Второй − возможность быстро связаться с компанией посредством значка прямой связи, который будет появляться на веб-сайте или в рекламе компании на Facebook. Третий − обращение в службу поддержки компаний.
Некоторые из них будут предоставлять поддержку в реальном времени в WhatsApp.
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"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка", − пояснили в компании.
Мессенджер WhatsApp вводит функцию платных сообщений, однако плату начнут взимать только с бизнес-пользователей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Как мы объявили в прошлом году, WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами Сегодня мы предоставляем еще больше возможностей для компаний, которым необходимы мощные средства для общения с их клиентами", − говорится в сообщении компании.
Руководство мессенджера отметило, что теперь клиенты смогут связаться с компаниями несколькими способами.
Первый − клиент может предоставить компании свой номер, чтобы она могла отправить ему необходимую информацию с помощью WhatsApp. Второй − возможность быстро связаться с компанией посредством значка прямой связи, который будет появляться на веб-сайте или в рекламе компании на Facebook. Третий − обращение в службу поддержки компаний.
Некоторые из них будут предоставлять поддержку в реальном времени в WhatsApp.
Читайте также: Назван самый популярный в мире iPhone
"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка", − пояснили в компании.
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