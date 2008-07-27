Раздел: Технологии
Xiaomi Mi Note 4 будет иметь прозрачную крышку
Xiaomi планирует выпустить еще одну новинку с необычным дизайном.
31 мая компания Xiaomi представила специальную версию флагмана Mi8 – Explorer Edition с прозрачной крышкой, через которую можно рассмотреть "начинку" смартфона. Однако в сети появилась информация, что китайский производитель готовит еще одну новинку с подобным дизайнерским решением и, вероятно, речь идет о Xiaomi Mi Note 4.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Стоит отметить, что в случае с Xiaomi Mi8 Explorer Edition позже выяснилось, что крышка действительно прозрачная, но пользователь видит не настоящую материнскую плату, а ее имитацию. А уже на этой неделе в TENAA прошел регистрацию еще один смартфон с аналогичным дизайном, скорее всего, речь идет о Xiaomi Mi Note 4.
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Смартфон Xiaomi M1807E8A оснащен 5,99-дюймовым экраном с соотношением сторон 18: 9, двойной основной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также заявлена глобальная поддержка LTE. Ожидаемая стоимость аппарата составит 337 долларов (около).
31 мая компания Xiaomi представила специальную версию флагмана Mi8 – Explorer Edition с прозрачной крышкой, через которую можно рассмотреть "начинку" смартфона. Однако в сети появилась информация, что китайский производитель готовит еще одну новинку с подобным дизайнерским решением и, вероятно, речь идет о Xiaomi Mi Note 4.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Стоит отметить, что в случае с Xiaomi Mi8 Explorer Edition позже выяснилось, что крышка действительно прозрачная, но пользователь видит не настоящую материнскую плату, а ее имитацию. А уже на этой неделе в TENAA прошел регистрацию еще один смартфон с аналогичным дизайном, скорее всего, речь идет о Xiaomi Mi Note 4.
Читайте также: В WhatsApp появятся платные сообщения
Смартфон Xiaomi M1807E8A оснащен 5,99-дюймовым экраном с соотношением сторон 18: 9, двойной основной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Также заявлена глобальная поддержка LTE. Ожидаемая стоимость аппарата составит 337 долларов (около).
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