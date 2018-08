В Facebook и Instagram появилась статистика потраченного времени

Разработчики Facebook объявили о новых инструментах, которые должны помочь людям управлять своим временем на Facebook и Instagram.Эти инструменты включают панель уведомлений об активности и новый способ ограничения уведомлений, сообщаеться в официальном блоге Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время "Мы разработали эти инструменты на основе сотрудничества и вдохновения со стороны ведущих экспертов и организаций в области психического здоровья, ученых, наших обширных исследований и отзывов от нашего сообщества. Мы хотим, чтобы люди, которые тратят время на Facebook и Instagram, были позитивными и вдохновляющими", - подчеркнул Дэвид Гинсберг, директор по исследованиям в Facebook.Функции называются Your time on Facebook и Your activity для Instagram. Интерактивная панель изображает проведенное время в виде столбцовой диаграммы.На "панели активности" пользователи смогут увидеть, сколько в среднем времени они проводят в приложении на конкретном устройстве, и установить ежедневное напоминание, которое будет срабатывать при достижении обозначенного лимита. Кроме того, в разделе "настройки", "когда необходимо сконцентрироваться", можно будет на время отключить оповещения.Также в новом разделе можно настроить получение всех уведомлений от Facebook или Instagram, ограничив их появление в Центре уведомлений на срок до восьми часов."Эти инструменты дают людям больше контроля над временем, которое они проводят на наших платформах, а также способствуют разговорам между родителями и подростками о привычках онлайн, которые лучше подходят детям", - отметили разработчики.Новая функция будет доступна 99% процентам пользователей в течение ближайших недель. 1% юзеров не получат к ней доступа для сравнения результатов.