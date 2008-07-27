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Раздел: Технологии  
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Intel выпустит новый процессор к концу года

Intel выпустит новый процессор к концу годаНовый процессор является "близким родственником" решений Skylake-SP.

В сети появляется все больше утечек процессорных планов компании Intel на ближайший год. Производитель имеет достаточно решимости, чтобы увеличить число физических ядер CPU для массовой платформы и увеличить ассортимент решений для HEDT-сегмента.

А теперь в СМИ попала свежая дорожная карта, на которой указаны сроки выхода новых процессоров, в том числе 28-ядерного процессоров серии Skylake-X.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Массовое производство настольных чипов Intel Coffee Lake-S Refresh стартует во второй половине следующего месяца, а в свободной продаже данные CPU появятся в октябре. При этом их аналоги для корпоративного рынка начнут сходить с конвейера в период с 10 по 17 неделю 2019 года (март-апрель).

Тем временем в HEDT-сегменте к линейке процессоров Intel Core X-серии скоро присоединятся решение Core A-серии. Первым подобным чипом должен стать 28-ядерный CPU из семейства Skylake-X.

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Новый процессор является "близким родственником" решений Skylake-SP (Xeon Scalable), получит конструктивное исполнение LGA3647 и шестиканальный контроллер памяти DDR4. Выпуск этого чипа начнется в конце четвертого квартала, а его главным конкурентом станет 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2990X.
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 Теги: Intel, процессор

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Сегодня, 18:48 » Автор: Едгар Букмирза
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