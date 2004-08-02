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Раздел: Технологии  
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Серьезный недостаток: в космическом корабле Boeing обнаружили неисправность

Серьезный недостаток: в космическом корабле Boeing обнаружили неисправностьНеисправность необходимо устранять, иначе это может повредить экипажу.

Стало известно, что в первом космическом корабле Boeing обнаружили брак. При испытаниях в негативном свете показала себя система аварийного спасения экипажа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.

Стало известно, что во время одного из недавних испытаний аппарат проявил себя не с лучшей стороны. В частности, отмечается, что проводилось испытание системы аварийного спасения экипажа. Было зафиксировано её нештатное функционирование. В настоящий момент, помимо пилотируемого корабля Boeing, для доставки грузов на орбиту используется аппарат Crew Dragon компании SpaceX. Это позволяет американцам обходиться без российских кораблей «Союз». CST-100 Starliner позволяет экипажу находиться внутри до 60 часов. Этого, как правило, более чем достаточно для запуска и стыковки с МКС.

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Ожидалось, что корабль Boeing запустят уже в августе в беспилотном режиме, однако последние известия говорят о том, что, скорее всего, запуск перенесут.
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 Теги: Boeing, космический корабль, неисправность

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Сегодня, 21:39 » Автор: Едгар Букмирза
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