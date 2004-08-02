Раздел: Технологии
Серьезный недостаток: в космическом корабле Boeing обнаружили неисправность
Неисправность необходимо устранять, иначе это может повредить экипажу.
Стало известно, что в первом космическом корабле Boeing обнаружили брак. При испытаниях в негативном свете показала себя система аварийного спасения экипажа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Стало известно, что во время одного из недавних испытаний аппарат проявил себя не с лучшей стороны. В частности, отмечается, что проводилось испытание системы аварийного спасения экипажа. Было зафиксировано её нештатное функционирование. В настоящий момент, помимо пилотируемого корабля Boeing, для доставки грузов на орбиту используется аппарат Crew Dragon компании SpaceX. Это позволяет американцам обходиться без российских кораблей «Союз». CST-100 Starliner позволяет экипажу находиться внутри до 60 часов. Этого, как правило, более чем достаточно для запуска и стыковки с МКС.
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Ожидалось, что корабль Boeing запустят уже в августе в беспилотном режиме, однако последние известия говорят о том, что, скорее всего, запуск перенесут.
Стало известно, что в первом космическом корабле Boeing обнаружили брак. При испытаниях в негативном свете показала себя система аварийного спасения экипажа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на veroyatno.
Стало известно, что во время одного из недавних испытаний аппарат проявил себя не с лучшей стороны. В частности, отмечается, что проводилось испытание системы аварийного спасения экипажа. Было зафиксировано её нештатное функционирование. В настоящий момент, помимо пилотируемого корабля Boeing, для доставки грузов на орбиту используется аппарат Crew Dragon компании SpaceX. Это позволяет американцам обходиться без российских кораблей «Союз». CST-100 Starliner позволяет экипажу находиться внутри до 60 часов. Этого, как правило, более чем достаточно для запуска и стыковки с МКС.
Читайте также: Пользователи обнаружили серьезный недостаток Windows 10
Ожидалось, что корабль Boeing запустят уже в августе в беспилотном режиме, однако последние известия говорят о том, что, скорее всего, запуск перенесут.
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