Раздел: Технологии
Xiaomi начнут производить чай собственного производства
Это первый пищевой продукт компании.
Компания Xiaomi известна своими не дорогими, но хорошего качества смартфонами и другой электроники. Но эта компания занимается не только электроникой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.
Xiaomi выпускает почти все от чайников до мебели. Не многие знают, но компания выпускает даже одежду, очки и даже обувь.Но компании Xiaomi этого похоже мало, теперь она по всей видимости хочет войти и в пищевую отрасль. И первым пищевым продуктом компании станет холодный чай.
Чайный напиток будет называться Pingyi. Компания и в этом случае не изменяет себе и будет выпускать качественную продукцию. В новом напитке Pingyi компания не будет использовать всякие порошки, улучшители и прочую химию. При изготовлении напитка используются натуральные листья чая и технологию при изготовлении парного молока, когда продукт нагревают до большой температуры (около 140 градусов) но на маленькое время(около 30 секунд). Таким образом продукт стерилизуется ,но при этом продукт не теряет ценные вещества и чай сохраняет свой аромат. Напиток будет в четырех вариантах черный чай, зеленый чай, жасминовый и чай улун.
Читайте также: КНДР "засветила" оригинальный автомобиль собственного производства
Поставляется в упаковке по 15 бутылок, а стоить упаковка в Китае около восьми долларов. Пока не известно будет ли напиток от Xiaomi поставляться за приделы Китая.
Компания Xiaomi известна своими не дорогими, но хорошего качества смартфонами и другой электроники. Но эта компания занимается не только электроникой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.
Xiaomi выпускает почти все от чайников до мебели. Не многие знают, но компания выпускает даже одежду, очки и даже обувь.Но компании Xiaomi этого похоже мало, теперь она по всей видимости хочет войти и в пищевую отрасль. И первым пищевым продуктом компании станет холодный чай.
Чайный напиток будет называться Pingyi. Компания и в этом случае не изменяет себе и будет выпускать качественную продукцию. В новом напитке Pingyi компания не будет использовать всякие порошки, улучшители и прочую химию. При изготовлении напитка используются натуральные листья чая и технологию при изготовлении парного молока, когда продукт нагревают до большой температуры (около 140 градусов) но на маленькое время(около 30 секунд). Таким образом продукт стерилизуется ,но при этом продукт не теряет ценные вещества и чай сохраняет свой аромат. Напиток будет в четырех вариантах черный чай, зеленый чай, жасминовый и чай улун.
Читайте также: КНДР "засветила" оригинальный автомобиль собственного производства
Поставляется в упаковке по 15 бутылок, а стоить упаковка в Китае около восьми долларов. Пока не известно будет ли напиток от Xiaomi поставляться за приделы Китая.
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