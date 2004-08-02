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Раздел: Технологии  
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Blackberry выпустила самые защищенные смартфоны на ОС Android

Blackberry выпустила самые защищенные смартфоны на ОС AndroidГаджеты получили скромные характеристики, однако при этом - защитную систему BlackBerry Password Keeper.

Компания Blackberry выпустила два новых смартфона - BlackBerry Evolve и Evolve X. Они получили скромные характеристики, при этом производитель позиционирует гаджеты, как "самые защищенные Android-смартфоны" благодаря системе BlackBerry Password Keeper, DTEK и другим технологиям. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По части характеристик известно, что устройства оснащены процессором Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

Емкость батареи составляет 4000 мАч. Диагональ экрана - 5,99 дюйма с разрешением 2160×1080 пикселей.

Камера у гаджетов двойная - у младшей версии разрешение обоих модулей составляет 13 Мп, а у старшей - 12 Мп (второй — 13 Мп) и диафрагма f/1.8.

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Стоимость смартфонов составляет 365 и 510 долларов.
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 Теги: Blackberry, смартфоны

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Сегодня, 10:26 » Автор: Богдан Процив
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