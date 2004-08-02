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Раздел: Технологии  
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Представлен первый 5G-смартфон Motorola Moto Z3

Представлен первый 5G-смартфон Motorola Moto Z3Гаджет с флагманскими характеристиками является продуктом Motorola.

Компания Motorola представила первый 5G-смартфон. Флагман Moto Z3 был показан на презентации в Чикаго. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Главная особенность смартфона - поддержка 5G. Он также имеет оригинальное расположение биометрического датчика и поддержку фирменных модулей расширения.

Смартфон получил 6-дюймовый AMOLED-дисплей с тонкими рамками, стеклянный корпус, и дактилоскопический сканер на торце.

В основу гаджета положен процессор Qualcomm Snapdragon 835, поддерживает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

Основная камера получила два модуля с разрешением 12 Мп, а фронтальная - один 8-мегапиксельный.

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Емкость аккумулятора составляет 3 000 мАч. При подключении 5G Moto Mod она увеличивается на 2 000 мАч.

Представлен первый 5G-смартфон Motorola Moto Z3
Представлен первый 5G-смартфон Motorola Moto Z3
Представлен первый 5G-смартфон Motorola Moto Z3
Представлен первый 5G-смартфон Motorola Moto Z3
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 Теги: Motorola Moto Z3

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Сегодня, 16:46 » Автор: Богдан Процив
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