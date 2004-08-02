Раздел: Технологии
Представлен первый 5G-смартфон Motorola Moto Z3
Гаджет с флагманскими характеристиками является продуктом Motorola.
Компания Motorola представила первый 5G-смартфон. Флагман Moto Z3 был показан на презентации в Чикаго. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Главная особенность смартфона - поддержка 5G. Он также имеет оригинальное расположение биометрического датчика и поддержку фирменных модулей расширения.
Смартфон получил 6-дюймовый AMOLED-дисплей с тонкими рамками, стеклянный корпус, и дактилоскопический сканер на торце.
В основу гаджета положен процессор Qualcomm Snapdragon 835, поддерживает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.
Основная камера получила два модуля с разрешением 12 Мп, а фронтальная - один 8-мегапиксельный.
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Емкость аккумулятора составляет 3 000 мАч. При подключении 5G Moto Mod она увеличивается на 2 000 мАч.
Компания Motorola представила первый 5G-смартфон. Флагман Moto Z3 был показан на презентации в Чикаго. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Главная особенность смартфона - поддержка 5G. Он также имеет оригинальное расположение биометрического датчика и поддержку фирменных модулей расширения.
Смартфон получил 6-дюймовый AMOLED-дисплей с тонкими рамками, стеклянный корпус, и дактилоскопический сканер на торце.
В основу гаджета положен процессор Qualcomm Snapdragon 835, поддерживает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.
Основная камера получила два модуля с разрешением 12 Мп, а фронтальная - один 8-мегапиксельный.
Читайте также: В iOS 12 нашли подробности о новом iPad Pro
Емкость аккумулятора составляет 3 000 мАч. При подключении 5G Moto Mod она увеличивается на 2 000 мАч.
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