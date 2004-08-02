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Раздел: Технологии  
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В Сети опубликован рекламный ролик Samsung Galaxy Note 9

В Сети опубликован рекламный ролик Samsung Galaxy Note 9Ролик демонстрирует возможности S Pen.

Новозеландское подразделение Samsung раньше срока выложило на канале в Youtube рекламу нового смартфона компании.

Видео представляет Galaxy Note 9 и показывает основные функции фаблета, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В ролике показано реальное устройство в цвете Coral Blue. Стилус S Pen у модели этого цвета - желтый, в видео демонстрируются его возможности подключения Bluetooth и дополнительные функции.

Рекламное видео Galaxy Note 9 также указывает на массивное хранилище, которое можно еще расширить при помощи карты памяти. По сути, это говорит о том, что хранилище можно расширить с помощью слота microSD до 1 терабайта. То есть, объем памяти устройства составит 512 ГБ.

Еще одним моментом в тизере является длительный срок службы батареи, который устройство обещает предложить с помощью некоего "дневного аккумулятора". Судя по всему, однако, емкость батареи не превысит 4000 мАч. Видео также подтверждает двойную основную камеру.

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Через несколько часов видео было удалено, но пользователи уже успели его скачать и распространить.

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 Теги: Galaxy Note 9, видео

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Сегодня, 09:27 » Автор: Богдан Процив
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