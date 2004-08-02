Раздел: Технологии
Цены и характеристики процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения
Ассортимент процессоров AMD Ryzen Threadripper будет представлен четырьмя моделями.
До официального дебюта high-end процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения остаётся совсем немного времени. В преддверии грядущей презентации новых CPU веб-ресурсу VideoCardz посчастливилось разузнать окончательные технические характеристики и цены новых чипов, продажи которых начнутся в течение ближайшей пары недель, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Ассортимент процессоров AMD Ryzen Threadripper будет представлен четырьмя моделями, отличающимися как числом физических ядер и рабочими частотами, так и номинальным уровнем TDP. Возглавлять новую линейку будет 32-ядерный (64-поточный) Ryzen Threadripper 2990WX. Данный CPU работает на частоте от 3 до 4,2 ГГц в boost-режиме, характеризуется теплопакетом в 250 Вт и будет доступен по рекомендованной цене в 1800 долларов. Краткие характеристики и цены трёх оставшихся моделей приведены в таблице ниже.
Что касается суффикса в названиях новых процессоров, то он указывает на целевую аудиторию и штатный теплопакет новинок. Основными покупателями 250-ваттных чипов с пометкой «WX», по задумке AMD, станут создатели контента и разработчики, тогда как чипы с суффиксом «X» обладают штатным TDP в 180 Вт и должны заинтересовать зажиточных ПК-энтузиастов и геймеров.
Читайте также: В Украине стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy J8
По информации зарубежных коллег, на прилавках магазинов изначально будет присутствовать только старший AMD Ryzen Threadripper 2990WX, а релиз троицы младших CPU состоится некоторое время спустя.
До официального дебюта high-end процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения остаётся совсем немного времени. В преддверии грядущей презентации новых CPU веб-ресурсу VideoCardz посчастливилось разузнать окончательные технические характеристики и цены новых чипов, продажи которых начнутся в течение ближайшей пары недель, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Ассортимент процессоров AMD Ryzen Threadripper будет представлен четырьмя моделями, отличающимися как числом физических ядер и рабочими частотами, так и номинальным уровнем TDP. Возглавлять новую линейку будет 32-ядерный (64-поточный) Ryzen Threadripper 2990WX. Данный CPU работает на частоте от 3 до 4,2 ГГц в boost-режиме, характеризуется теплопакетом в 250 Вт и будет доступен по рекомендованной цене в 1800 долларов. Краткие характеристики и цены трёх оставшихся моделей приведены в таблице ниже.
Что касается суффикса в названиях новых процессоров, то он указывает на целевую аудиторию и штатный теплопакет новинок. Основными покупателями 250-ваттных чипов с пометкой «WX», по задумке AMD, станут создатели контента и разработчики, тогда как чипы с суффиксом «X» обладают штатным TDP в 180 Вт и должны заинтересовать зажиточных ПК-энтузиастов и геймеров.
Читайте также: В Украине стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy J8
По информации зарубежных коллег, на прилавках магазинов изначально будет присутствовать только старший AMD Ryzen Threadripper 2990WX, а релиз троицы младших CPU состоится некоторое время спустя.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
145
0
Также советуем посмотреть
- Забавные детки, весело проводящие время
- На Закарпатье мать хотела продать сына в трудовое рабство
- Автомобильные приколы: курьезные ситуации на дорогах
- В Киеве ограничат движение Северным мостом
- В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
- Удачно пойманные кадры заставят вас улыбнуться
- Беспечные люди, которым плевать на правила безопасности
- В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы
- Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
- Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
- "Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
- Отдохни в "пончике": китайцы построили необычный отель
- "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
- Забавные фотографии из серии "Мама, я спортсмен"
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Почему бойцы АТО стреляют друг в друга
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
Оставьте свой комментарий