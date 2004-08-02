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Раздел: Технологии  
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Цены и характеристики процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения

Цены и характеристики процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколенияАссортимент процессоров AMD Ryzen Threadripper будет представлен четырьмя моделями.

До официального дебюта high-end процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения остаётся совсем немного времени. В преддверии грядущей презентации новых CPU веб-ресурсу VideoCardz посчастливилось разузнать окончательные технические характеристики и цены новых чипов, продажи которых начнутся в течение ближайшей пары недель, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Ассортимент процессоров AMD Ryzen Threadripper будет представлен четырьмя моделями, отличающимися как числом физических ядер и рабочими частотами, так и номинальным уровнем TDP. Возглавлять новую линейку будет 32-ядерный (64-поточный) Ryzen Threadripper 2990WX. Данный CPU работает на частоте от 3 до 4,2 ГГц в boost-режиме, характеризуется теплопакетом в 250 Вт и будет доступен по рекомендованной цене в 1800 долларов. Краткие характеристики и цены трёх оставшихся моделей приведены в таблице ниже.

Что касается суффикса в названиях новых процессоров, то он указывает на целевую аудиторию и штатный теплопакет новинок. Основными покупателями 250-ваттных чипов с пометкой «WX», по задумке AMD, станут создатели контента и разработчики, тогда как чипы с суффиксом «X» обладают штатным TDP в 180 Вт и должны заинтересовать зажиточных ПК-энтузиастов и геймеров.

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По информации зарубежных коллег, на прилавках магазинов изначально будет присутствовать только старший AMD Ryzen Threadripper 2990WX, а релиз троицы младших CPU состоится некоторое время спустя.

Цены и характеристики процессоров AMD Ryzen Threadripper второго поколения
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 Теги: AMD Ryzen, процессоры

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Сегодня, 12:34 » Автор: Богдан Процив
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