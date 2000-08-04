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Раздел: Технологии  
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Gigabyte готовит релиз чипов Intel Coffee Lake Refresh

Gigabyte готовит релиз чипов Intel Coffee Lake RefreshПеречень материнских плат Gigabyte, которые можно будет использовать с новыми CPU, насчитывает более полусотни изделий.

Вслед за MSI ещё один тайваньский производитель материнских плат, компания Gigabyte Technology сообщила о готовности своих изделий принять на борт грядущие процессоры Intel Coffee Lake Refresh. Всем тем, кто планирует «проапгрейдиться» до чипов Core 9000-й серии, необходимо заблаговременно обновить прошивку UEFI до актуальной версии, загрузить которую можно с официального сайта вендора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Перечень материнских плат Gigabyte, которые можно будет использовать с новыми CPU, насчитывает более полусотни изделий, построенных на базе чипсетов Intel H310, B360, H370 и Z370. Следует отметить, что для некоторых из них пока ещё не были обнародованы свежие версии UEFI, однако Gigabyte Technology должна исправить эту несправедливость уже в ближайшее время. Полный список моделей, «дружащих» с чипами Intel Coffee Lake Refresh, приведён ниже.

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Gigabyte готовит релиз чипов Intel Coffee Lake Refresh
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 Теги: Gigabyte, чипы

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Сегодня, 14:11 » Автор: Богдан Процив
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